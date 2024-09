Economia Adquirir um bem através de consórcio é uma boa alternativa, mas depende da paciência do comprador

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Importante reforçar que a contemplação da carta pode ou não ocorrer de forma rápida. (Foto: Reprodução)

Os consórcios podem ser uma boa alternativa para quem não dispõe de recursos próprios para adquirir um bem. Isso porque, nessa modalidade de aquisição um grupo de pessoas pode se reunir para comprar automóveis, imóveis, viagens, entre outros.

Sendo assim, a vantagem do consórcio é que os participantes têm acesso a um bem ou serviço que, provavelmente, não conseguiriam adquirir sozinhos – e sem juros.

Consórcio é uma modalidade de autofinanciamento para compra de bens móveis. Sendo assim, pessoas físicas e até empresas podem se juntar com o objetivo comum de formar uma espécie de poupança conjunta.

Após ser realizado o levantamento dos recursos, esse dinheiro será administrado pelo que se conhece como administradora de consórcio. Para atuar nessa função, essas instituições precisam do aval do Banco Central, além de serem continuamente observadas pela autarquia.

Já em relação a forma como o consórcio é feito, geralmente ele está associado a lances e sorteios para determinar quem será o contemplado a receber o bem naquele momento. Porém, vale destacar que esse formato foi desenvolvido justamente no Brasil e por isso é tão popular entre os brasileiros.

Os consórcios são grupos de pessoas que se reúnem para realizar uma finalidade comum, normalmente o pagamento de um bem ou serviço. Cada consorciado paga uma parcela mensal, sendo que todas as cotas têm o mesmo valor. Tanto o valor quanto o prazo das parcelas são determinados em contrato.

São as parcelas pagas mês a mês que formam o chamado fundo comum, que é utilizado para pagamento do bem ou serviço escolhido pelo grupo. Ao ser sorteado, o consorciado tem acesso a uma carta de crédito, que pode ser usada para adquirir o item desejado.

Para que você consiga fazer um consórcio, é primordial, primeiramente, entender se para o seu cenário financeiro e objetivo ele é a melhor modalidade. Caso a resposta seja sim, a contratação do consórcio tem, muitas vezes, as instituições financeiras bancárias como intermediadores, portanto é importante possuir uma conta em banco ou buscar empresas que trabalham apenas com consórcios.

Importante reforçar que a contemplação da carta pode ou não ocorrer de forma rápida, o que irá depender muito das características do grupo.

A taxa de administração é o principal custo do consórcio. Ela é utilizada para pagar a administradora pelos serviços prestados e é aplicada sobre o valor total do bem a ser adquirido.

Supondo que um bem comprado por um consórcio tenha o valor de R$ 100 mil e que a taxa de administração seja de 15%. Caso o consórcio tenha 80 parcelas, a taxa de administração seria de 0,1875% mensais, ou então, R$ 187,50 por mês.

Sem juros

Uma das grandes vantagens do consórcio é justamente ter a possibilidade de adquirir bens de alto valor sem precisar arcar com juros e entrada, podendo gerar um custo menor na aquisição quando comparado a um financiamento, já que essa última modalidade tem a incidência de juros compostos.

Considerando os valores associados à compra no longo prazo, geralmente a taxa de administração de um consórcio é bem menor que a quantia correspondente aos juros compostos de um financiamento, e isso é perceptível quando se aprende como fazer um consórcio.

Já a outra forma são os lances. Os participantes podem oferecer um valor adicional, que é adicionado ao fundo do consórcio. Com isso, o participante passa a ter uma chance maior de ser contemplado.

Uma vez contemplado, o participante pode utilizar o crédito do consórcio para comprar o bem desejado, dentro dos limites e regras estabelecidos pelo grupo e pela administradora. O crédito corresponde ao valor total do bem, descontadas as taxas administrativas.

Entretanto, apesar de oferecerem vantagens interessantes, os consórcios também apresentam desvantagens que podem afastar algumas pessoas. A principal delas é o fato de que os participantes precisam ter bastante disciplina para cumprir com as parcelas mensais durante todo o plano escolhido (que pode durar até anos). Caso contrário, o consorciado pode ser penalizado com o pagamento de multa e, na pior das hipóteses, ser expulso do grupo.

Outra desvantagem é que os participantes costumam esperar muito para receber o bem desejado (a não ser que optem pelo lance).

