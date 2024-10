Celebridades Adriane Galisteu fala sobre a perda de libido na menopausa: “Fundo do poço”

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Foto: Divulgação

Por meio de seu Instagram, Adriane Galisteu conversou com os fãs sobre a menopausa no último domingo (20). A apresentadora detalhou suas “perdas” durante esse período, incluindo libido. “Não perdi só cabelo. Perdi o bom humor, quase perdi o réu primário”, disse, citando o estresse. “A água do corpo foi toda embora! Ressecou a mão, o ‘piriquito’… tudo! Até o olho”, comentou.

Sobre libido, Adriane declarou: “Claro que falta! É uma fase muito difícil da mulher. Porém, eu não fiz uma coisa para resolver. A gente tem que resolver tudo de uma vez. Então, primeira coisa, tem que procurar um médico especialista em hormônio feminino. Eu indico quem me ajudou, quem me pegou lá do fundo do poço. Ele me deu uma aula”, disse ela, marcando o responsável pelo seu tratamento. “Estou pleníssima!”.

Após ser questionada sobre sua vida sexual, Galisteu comentou. “Menopausa não é igual sete palmos. Isso é para um outro momento. Estou vivíssima, bebê!”. A apresentadora é casada com o empresário Alexandre Iódice desde 2010.

