Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Apresentadora faz publicação no dia em que o piloto completaria 65 anos Foto: Reprodução/Instagram

Nesta sexta-feira (21), Adriane Galisteu homenageou Ayrton Senna em uma publicação no Instagram, data em que o piloto completaria 65 anos.

“Tenha sempre como meta muita força, muita determinação, sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá”, escreveu ela.

Na foto publicada, Adriane Galisteu aparece sorrindo ao lado de Senna, enquanto o piloto aparece fazendo carinho em um cachorro. Os dois tiveram um relacionamento entre 1993 e 1994.

Ayrton Senna faleceu no dia 1° de maio de 1994, aos 34 anos. O piloto bateu o carro contra um muro de concreto enquanto corria no GP de San Marino da Fórmula 1, na Itália, e não resistiu aos ferimentos.

