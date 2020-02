Celebridades Adriane Galisteu planeja volta ao teatro: “O palco é um lugar que amo”

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Após participar da novela "O Tempo Não Para", apresentadora pretende voltar a atuar

Adriane Galisteu cogita voltar a trabalhar no teatro ainda em 2020. “Estou lendo duas peças teatrais. Em janeiro, viajei a Nova York e aproveitei para ler esses textos. Em breve, posso ter novidades de um trabalho nos palcos, sim”, contou a apresentadora, afirmando que aproveitou as horas de voo aos Estados Unidos para a leitura.

Com uma longa trajetória como atriz no teatro, Galisteu já trabalhou com nomes como Bibi Ferreira, Juca de Oliveira e Jô Soares. “O palco é um lugar que eu amo e, acima de tudo, que eu respeito”, afirma ela, que fez sua estreia em novelas da TV Globo em O Tempo Não Para, exibida entre 2018 e 2019, quando interpretou a falida estilista Zelda.

Na opinião dela, o trabalho no teatro “é um desafio sempre enorme”. “Tenho grande respeito pelo teatro. Sempre que eu tiver a oportunidade e conseguir encarar o desafio, vou encarar. Prometi continuar, prometi isso ao Paulo Autran [1922-2007] há muitos anos. Ele disse que eu deveria investir no teatro. Desde então, tenho como meta voltar ao teatro uma vez a cada ano, uma vez a cada dois anos… Teatro faz parte da minha vida desde que a Bibi [Ferreira] resolveu meu colocar no palco”, afirma ela, que foi dirigida por Bibi Ferreira (1922-2019) na peça Deus lhe pague, de 1999, sua estreia como atriz teatral.

Paralelamente, Galisteu comanda o programa Table Top, na internet. “Nesta primeira temporada, a mesa do programa é ocupada apenas por mulheres. Meu papel não é apenas o de entrevistadora. E sabe como é conversa de mulher, né? A conversa de mulher vai girando. Começa em um assunto e termina em outro”, afirmou.

