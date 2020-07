Celebridades Adriane Galisteu sobre Ayrton Senna: “Acham que foi graças a ele que cheguei onde cheguei”

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Apresentadora abriu o coração sobre seu namoro com o ídolo da Fórmula 1, quando tinha 19 anos Foto: Divulgação Apresentadora abriu o coração sobre seu namoro com o ídolo da Fórmula 1, quando tinha 19 anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Adriane Galisteu está em Portugal para gravar seu novo programa de moda, em que vai ser jurada. Num vídeo, publicado em seu canal do YouTube nesta quarta-feira (29), ela abriu o coração e falou sobre o namoro com Ayrton Senna, quando tinha 19 anos.

Na publicação, com o título “Os caminhos de Portugal que me trouxeram atá aqui”, apresentadora ainda falou sobre sua conexão com a Terrinha, onde morou após a morte do ídolo da Fórmula 1, e se emocionou.

“Aqui é um lugar que o Ayton amava de Portugal. O melhor amigo dele tem uma quinta aqui, que é o Antônio Carlos de Almeida Braga, e a esposa dela, Luíza Almeida Braga, que se chama Quinta da Penalva, que foi onde eu e Ayrton nos divertimos muito. Depois que ele morreu, vivi durante um ano nessa quinta. Esse lugar conta a minha história”, começa ela, fazendo um pequeno tour por Sintra.

“Foi assim que eu vivi durante praticamente um ano. Aqui tem um labirinto, que é mais ou menos como eu imaginava minha vida. Eu não sabia o que iria encontrar, mas achava que um dia daria certo. Eu tinha que escolher alguns caminhos. Escolhi o caminho do trabalho e resolvi encarar”, conta, mostrando o jardim da quinta.

“Estou aqui para dizer que deu tudo certo. Sou muito feliz com as escolhas que eu fiz, que não esqueço de quem me ajudou, esteve do meu lado e me apoiou. E que mesmo nos piores momentos, eu nunca deixei de acreditar que daria certo. Falava ‘não sei exatamente como, mas sei do que sou capaz’. A comunicação é o meu negócio. Sempre foi. Quando a gente acredita, ninguém pode dizer que não. Algo aqui dentro me dizia. Mesmo sem dinheiro, numa situação difícil e morando nesta terra de favor, falava ‘eu vou conquistar’. De um jeito ou de outro, os caminhos me levaram para o meu trabalho, para as coisas que realmente nasci para fazer”, relembra.

“Não foi fácil pra mim por vários motivos. Primeiro, pela falta de dinheiro. Segundo, pela situação em que eu me encontrava: eu era a viúva de um homem amado no mundo inteiro, e as pessoas me questionavam. Eu tinha 19 anos quando tudo aconteceu… o resto, vocês dão um Google para saber [risos]. Falava que ‘no fundo do meu poço tem mola’. Aqui neste lugar tão lindo, tão chique, de gente tão poderosa, falava ‘não tenho um pau para dar num gato, meu pai, mas eu sei que sou capaz’. Eu sentia falta de tudo, até de arroz e feijão”, detalha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades