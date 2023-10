Esporte Adryelson se apresenta à Seleção Brasileira: “Momento incrível”

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Zagueiro do Botafogo chegou ao Uruguai, onde delegação treinou à tarde. (Foto: Vitor Silva/CBF)

Adryelson recebeu a notícia da primeira convocação por volta das 19h30 de sábado (14) e foi do aeroporto diretamente para o treino da Seleção Brasileira, na tarde deste domingo (15). O zagueiro do Botafogo se apresentou no Estádio Campeão do Século, do Peñarol, local do segundo treino no Uruguai.

“É um momento incrível, só tenho agradecer a Deus pela oportunidade, e a comissão pela confiança, todo estafe. Vim para ajudar, vim para entregar o máximo e ajudar no que for possível meus companheiros e o técnico”, afirmou o zagueiro.

Aos 25 anos, Adryelson ganhou uma chance com a lesão de Nino, que acabou cortado e retorna ao Fluminense nesta segunda-feira (16). O zagueiro do Fluminense sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treino de sábado.

O jogador do Botafogo então foi convocado e terá dois dias de contato com os companheiros de seleção brasileira. Ele ficará no banco de reservas no jogo desta terça-feira (17), contra o Uruguai, às 21h (de Brasília) pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

https://www.osul.com.br/adryelson-se-apresenta-a-selecao-brasileira-momento-incrivel/

2023-10-15