Política Advocacia-Geral da União pede a prisão do ex-secretário do Distrito Federal Anderson Torres

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pedido de prisão de Anderson Torres foi feito ao Supremo Tribunal Federal (STF). (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu no início da tarde deste domingo (8), a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), Anderson Torres. O pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Torres, que foi exonerado nesse domingo depois dos atos antidemocráticos em Brasília, foi ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro (PL).

A AGU pediu também a imediata desocupação de todos os prédios públicos em Brasília e a dissolução dos atos antidemocráticos realizados nas imediações de quartéis e outras unidades militares.

Mais cedo, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), anunciou a protocolização da prorrogação do inquérito dos atos antidemocráticos a partir das manifestações que ocorreram em Brasília nesse domingo. Além disso, o impedimento de posse e, em caso de posse, afastamento do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.

De acordo com Randolfe, os dois pedidos foram encaminhados ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Os manifestantes extremistas invadiram o Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto e realizaram quebra-quebra nos locais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que as forças de segurança estavam agindo e que o governo do Distrito Federal havia prometido reforços.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política