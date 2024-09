A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa, na manhã desta quarta-feira (4), em Recife, durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

De acordo com a corporação, Deolane foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, na Zona Oeste na cidade. Ela é ex-mulher do funkeiro MC Kevin, que morreu após cair da sacada do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, em 2021.

As investigações da Operação Integration iniciaram em abril de 2023. No total, foram cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema em Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

Também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaportes, suspensão do porte de armas de fogo e cancelamento de registros de arma de fogo.