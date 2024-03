O Brasil enfrenta atualmente um fenômeno demográfico significativo: o rápido envelhecimento de sua população. Esse processo traz consigo desafios sociais, econômicos e jurídicos. Uma das questões mais notórias é o aumento dos casos de abandono de pessoas idosas. Nesse contexto, a obra da advogada gaúcha Rafaela Rojas Barros, especialista em Direito de Família e Sucessões, surge como uma contribuição valiosa para a compreensão e o enfrentamento desse desafio.

A publicação é fruto de uma pesquisa de mestrado da autora, que esclarece o entendimento jurídico sobre o abandono afetivo de ascendentes longevos, especialmente no contexto da quebra do dever constitucional de amparo, como motivo para deserdação. Rafaela destaca a ausência, ‘a priori’, de previsão legislativa específica sobre o abandono imaterial da pessoa idosa, propondo uma reflexão sobre a necessidade de incluir essa causa legal para afastar herdeiros necessários abandonantes da sucessão ou interpretar de maneira diversa, mais sensível, a lei em vigor, como forma de efetiva proteção da pessoa idosa, reconhecendo o valor do afeto como princípio ético da dignidade humana.

Sócia do escritório Clóvis Barros Advogados, sediado em Porto Alegre/RS, Rafaela é autora e coautora de diversos artigos científicos e obras jurídicas, consolidando sua posição como uma referência no campo jurídico, possui sólida experiência como especialista em Direito de Família e Sucessões, sendo mestre em Direito Privado e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família – Comissão Família e Empresa.