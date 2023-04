Esporte Advogada pede deportação de Cristiano Ronaldo após suposto gesto obsceno

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Jogador teria levado mão à região genital ao ouvir torcida adversária gritar o nome de Messi. (Foto: Reprodução)

Cristiano Ronaldo se tornou alvo de críticas nas redes sociais após supostamente fazer um gesto obsceno em direção à torcida adversária ao deixar o campo depois do confronto entre o seu time, o Al-Nassr, e o Al-Hilal, em um dos maiores clássicos sauditas. Por conta disso, a advogada Nouf bin Ahmed, especialista em direito internacional, formalizou uma acusação contra o jogador por, segundo ela, cometer “um crime de atentado ao pudor”.

O time do português foi derrotado na terça-feira por 2 a 0 e perdeu a oportunidade de encostar no líder do campeonato saudita, o Al-Ittihad, que tem 56 pontos, três a mais que o Al-Nassr – que agora tem um jogo a mais.

Ao deixar o gramado em direção ao túnel depois do resultado negativo, o jogador é visto levando a mão à região genital. O gesto foi entendido como uma resposta às vaias da torcida adversária.

“Se os torcedores do Al-Hilal provocaram Cristiano Ronaldo, ele não soube responder. A conduta de Cristiano constitui um delito. Um ato publicamente indecente que requer prisão e deportação quando cometido por um estrangeiro. Iremos apresentar uma petição ao Ministério Público nesse sentido”, disse a advogada Nouf bin Ahmed, em seu perfil no Twitter.

Segundo o comentarista esportivo local Mohamed al Anzi no programa Action ya Dawri (um dos mais populares do país), fontes do Al Nassr consultadas por ele disseram que Cristiano Ronaldo “sofreu uma pancada durante o jogo” naquela região do corpo e, por isso, estaria com a mão no local naquele momento.

No mesmo programa, porém, outro comentarista do programa, Ozman Abu Bakr, descreveu a ação como “um gesto imoral e rude contra os espetadores” e afirmou que a Federação de Futebol da Arábia Saudita deveria cancelar o contrato do português.

Em nota enviada à agência EFE, os responsáveis do Al Nassr afirmaram que “Ronaldo sofreu uma lesão. No lance com Gustavo Cuéllar causou uma lesão numa zona sensível. Quanto às exigências dos torcedores, são livres para pensar o que quiserem.”

Cristiano Ronaldo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Ele tem 11 gols em 13 partidas com a camisa do Al-Nassr. Aos 38 anos, o craque português deixou o Manchester United na última temporada para desbravar o futebol da Arábia Saudita. De acordo com a imprensa local, o salário do atacante eleito cinco vezes melhor jogador do mundo é de 173 milhões de libras (cerca de R$ 1,1 bilhão) por ano.

Advogada pede deportação de Cristiano Ronaldo após suposto gesto obsceno

