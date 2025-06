Política Advogado de Bolsonaro assume comando do partido do ex-presidente no interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Nomeação aconteceu após Edevaldo de Oliveira renunciar ao cargo e acusar Wassef (C) de "atuação descompromissada". (Foto: Reprodução)

Conhecido por representar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em diversos processos na Justiça, o advogado Frederick Wassef assumiu oficialmente a presidência do diretório regional do Partido Liberal (PL) nas cidades de Bragança Paulista e Atibaia, no interior do estado de São Paulo.

A nomeação ocorreu na última terça-feira (24), após a renúncia do então presidente da seccional, Edevaldo de Oliveira, que deixou o cargo em meio a divergências internas e críticas à condução política de Wassef na região.

A troca de comando foi marcada por declarações públicas. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, aparece ao lado de Wassef e elogia o trabalho do advogado, destacando sua lealdade e atuação na defesa do ex-presidente Bolsonaro.

“Quero agradecer você, Fred, não só pelo que você fez por Atibaia, por Bragança e por toda a região, mas agradecer o que você tem feito pelo presidente Bolsonaro. Pouca gente fez o que você fez. A tua luta para defender a família Bolsonaro não é de hoje e você tem tido sucesso em tudo”, declarou Valdemar.

No entanto, a transição não ocorreu sem polêmicas. Em uma nota publicada em suas redes sociais, Edevaldo de Oliveira afirmou que sua saída foi motivada pela “atuação descompromissada” de Wassef, que, até então, exercia a função de coordenador regional do partido em Atibaia. Segundo ele, o advogado passou a agir de maneira personalista, utilizando o PL e sua influência política local para atender a interesses próprios.

“Passou a utilizar o partido e sua influência na cidade como ferramenta de interesses pessoais, ignorando completamente o compromisso assumido com os eleitores conservadores e bolsonaristas”, escreveu Oliveira. Ele também acusou Wassef de se aliar a práticas tradicionais da política local, contrariando os princípios ideológicos do PL.

“O PL de Atibaia, sob o comando do Dr. Frederick Wassef, passou a chancelar todas as decisões do Executivo, inclusive com a prática da ‘velha política’ local, com nomeações de figuras ligadas a partidos políticos antagônicos ao que reza a cartilha do Partido Liberal, e continuidade de contratos duvidosos das gestões anteriores, inclusive com Cooperativas ligadas ao MST”, completou.

Em resposta, Wassef rebateu as acusações e classificou as declarações de Oliveira como mentirosas. Em nota divulgada à imprensa, o advogado afirmou que a renúncia do ex-presidente da seccional não teve relação com qualquer interferência sua. “É falsa e irresponsável”, disse ele. (As informações são do jornal O Globo)

