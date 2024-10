Política Advogado de Bolsonaro é cobrado por dívida de condomínio no “setor das mansões” em Brasília

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Wassef não pagou as taxas dos últimos dois meses. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

Desde a última sexta-feira (11), o advogado Frederick Wassef, conhecido por sua proximidade com a família do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, está sendo cobrado por uma dívida de condomínio. As informações são do blog do jornalista Anselmo Gois, do jornal O Globo.

Quem cobra Wassef é o Condomínio Residencial Alta Vista, localizado em uma região de alto padrão em Brasília (DF), conhecida por abrigar figuras do poder.

O condomínio afirma à Justiça do DF que Wassef não pagou as taxas condominiais referentes aos meses de agosto e setembro. A dívida total é de R$ 668, já com juros e correção monetária.

Os administradores do condomínio solicitam a intimação do advogado para que ele quite a pendência em até três dias, sob pena de penhora.

— Veja a nota enviada por Frederick Wassef:

“O valor desta cobrança indevida, que só vim a saber pelo Globo, é de duas parcelas de R$ 300. Nunca recebi cobrança, boleto ou notificação em minha residência ou escritório a respeito disto. Uma vez mais, sou vitima de má fé e ardil, de pessoas que tentam denegrir minha imagem com mentiras e armadilhas. Tenho uma casa em obra, em uma pequena rua que tem apenas três casas. A rua está destruída e esburacada, o portão de entrada todo enferrujado e vive quebrado. A minha casa foi roubada diversas vezes e tem B.O. Ninguém faz nada lá e não existe nenhum serviço prestado ou condomínio de fato. Venho a saber, somente agora, que sobrecarregaram o Judiciário com um ação de cobrança indevida de R$ 600, apenas para me atacarem na imprensa por eu ser pessoa pública. Isto é coação e estelionato.”

Proximidade

Seu envolvimento com a família Bolsonaro começou em 2014, quando Wassef, entusiasta do discurso armamentista e pautas conservadoras se aproximou do então deputado e de sua família, com quem ele e sua ex-esposa Cristina Boner passaram a ser amigos pessoais. Ele sugeriu a candidatura à Presidência de Bolsonaro em um desses encontros, e promoveu vários encontros do ex-presidente com empresários brasileiros desde 2015.

Durante a campanha à Presidência de Bolsonaro, ficou conhecido por ser o seu advogado pessoal de seus filhos, e ganhou notoriedade por defender Bolsonaro após o caso da facada durante a campanha de 2018. Durante o governo, ganhou grande destaque da mídia ao obter vitória em favor do Flávio Bolsonaro no caso em que o Senador era acusado da prática de rachadinha durante sua passagem pelo Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que supostamente seria feita usando como laranja o assessor Fabrício Queiroz. Wassef abrigava Queiroz em seu escritório, onde o assessor foi encontrado durante sua prisão.

Após o fim do governo Bolsonaro, foi jogada luz em seu suposto envolvimento no Caso das joias envolvendo Jair Bolsonaro, em que foi responsável pela compra, com recursos próprios, de uma das joias presenteadas ao governo pela Arábia Saudita.

A compra teria sido feita após determinação do TCU de devolução dos itens. Em agosto de 2023, para investigação do caso das joias, teve seus aparelhos celulares apreendidos pela Polícia Federal (PF), inclusive aquele utilizado para comunicação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em julho de 2024, foi indiciado por pela PF por lavagem de dinheiro e associação criminosa no inquérito das joias sauditas.

