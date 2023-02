Economia Advogado de Lula, Cristiano Zanin é contratado para defender as Lojas Americanas

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Zanin defendeu o atual presidente dos processos da Operação Lava-Jato. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, foi contratado pelas Lojas Americanas para defender a companhia no processo em que o banco BTG Pactual briga pela manutenção da retenção R$ 1,2 bilhão do caixa da varejista. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

Após o BTG tomar essa atitude, outros bancos bloquearam recursos da empresa. Em recuperação judicial desde 20 de janeiro, a Americanas informou haver um rombo contábil de R$ 20 bilhões no caixa, no último dia 11. Ao todo, a dívida da varejista é de R$ 41 bilhões.

Diante dos bloqueios decretados pelos bancos, a companhia ficou com o caixa quase vazio. Segundo informações do jornal, a empresa tem estimativa de quatro meses de estoque sem o aporte dos acionistas de referência: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira.

Perfil

O advogado Cristiano Zanin defendeu o atual presidente dos processos da Operação Lava-Jato. Zanin acompanhou Lula antes e durante a prisão, que durou 580 dias.

Com Lula na Presidência da República, Zanin é cotado para ser indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) em uma das duas indicações que o petista terá que fazer este ano.

Ameaça

O homem que se filmou enquanto fazia ameaças à Zanin em um aeroporto, responde por três crimes (ameaça, injúria e incitação) na Justiça após indiciamento da Polícia Civil.

No dia 11 de janeiro, Luiz Carlos Basseto Júnior encontrou Zanin no banheiro do Aeroporto de Brasília e fez uma série de agressões verbais e ameaças ao advogado, enquanto filmava tudo. O vídeo foi usado como elemento para a acusação.

Após o episódio, Zanin acionou o Ministério da Justiça que encaminhou à Polícia Civil as informações necessárias para que a Polícia Civil pudesse identificar o agressor.

Assim, a polícia do Distrito Federal conseguiu verificar que Basseto era o responsável pelos insultos. Ele passou pelo aeroporto de Brasília na data da gravação quando fazia uma conexão para Miami. As câmeras do local também foram usadas para confirmar a identidade dele.

No vídeo, ele faz uma sequência de insultos e ameaças ao advogado, que permanece em silêncio.

O que foi falado por Basseto no vídeo:

“Parece destino, né, cara? Pior advogado que possa existir na vida aqui ó, aqui ó. O bandido, ó. Ó, o corrupto aqui ó. Safado! Bem aqui na minha frente, é brincadeira? Não tá no aviãozinho do seu não o, safado? Hein, vagabundo? Hein, vagabundo? Olha aqui é, do meu ladinho aqui ó. Como pode, né, um cara se corromper tanto assim, ó. Ó que vagabundo aqui, ó. Hein, safado! Olha aqui pra câmera aqui. Dá um tchauzinho, ó, safado. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Olha! Ó aqui, ó, safado. Tem vergonha não? Tem vergonha pelo seu país, safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, safado! Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua. Safado!”.

