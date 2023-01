Rio Grande do Sul Advogado Fabrício Peruchin é anunciado para a Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Novo titular da pasta concorreu a deputado federa pelo partido União Brasil. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini)

O advogado Fabrício Guazelli Peruchin, 44 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (13) como novo titular da Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária. O comunicado foi feito pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini, após reunião com o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e agora integrante do primeiro escalão do Executivo gaúcho.

Com graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e mestrado em Ciências Criminais, ambos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), ele tem trajetória profissional como advogado e professor.

Nas eleições do ano passado, Peruchin concorreu a deputado federal pelo partido União Brasil (que apoiou Leite em ambos os turnos do pleito contra o bolsonarista Onyx Lorenzoni), sem conseguir se eleger. Acabou ficando como suplente.

“Momento crucial”

De acordo com o tucano, Fabrício Peruchin assume o cargo em um momento crucial da nova diretriz do governo do Estado para o setor habitacional no Rio Grande do Sul:

“Já tínhamos uma política de habitação consolidada, mas agora também temos a secretaria, o que nos dará ainda mais efetividade às ações na área. Vamos reforçar o programa habitacional nesse governo e dar uma atenção especial aos investimentos em moradias e à regularização fundiária”.

(Marcello Campos)

