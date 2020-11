A mulher relatou que Wassef é um cliente frequente da pizzaria e que é conhecido por ofender os funcionários. Ela disse que não atendeu o advogado no domingo, porque ele já tinha destratado ela antes, mas que mesmo assim ele reclamou com ela da pizza que tinha comido. Wassef teria perguntado a funcionária se ela havia comido a pizza. Após ela negar, ele teria dito, em voz alta: “Você é uma macaca! Você come o que te derem!”

O gerente da loja acompanhou a funcionária na delegacia e prestou depoimento como testemunha. Ele confirmou ter ouvido o advogado chamá-la de “macaca”. Também relatou ter ouvido reclamações de outros funcionários sobre o cliente.

Em outro episódio, que teria ocorrido em outubro, Wassef teria jogado a caixa de uma pizza no chão e dito para ela pegá-la. A funcionário relatou que se sentiu “muito humilhada”, mas que pegou a caixa. Depois, segundo ela, comunicou à gerência que não atenderia mais o advogado.

Frederick Wassef disse ao O Globo que a funcionária mentiu e que ele é vítima de “denunciação caluniosa que foi organizada sob orientação de terceiros, visando futura ação indenizatória para ganhar dinheiro, através desta fraude arquitetada”.

“Não chamei ninguém de macaco. A funcionaria não é negra e mentiu afirmando que eu a chamei de negra e, por isto, não queria ser atendido por ela”, escreveu por mensagem, acrescentando que irá comunicar a polícia sobre o suposto crime de denunciação caluniosa que seria vítima.

Wassef defendia o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no inquérito que investiga uma suposta “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeira (Alerj), mas deixou o caso após Fabrício Queiroz, também investigo no caso, ter sido encontrado em uma propriedade sua. Wassef também já foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro como seu advogado.

Em nota, a Pizza Hut Brasil afirmou que manifesta seu “absoluto repúdio aos fatos ocorridos e seu apoio aos funcionários agredidos e ao franqueado da referida unidade”.

A empresa diz ainda que está dando suporte aos colaboradores e parceiros agredidos, “para que os mesmos façam valer os seus direitos e para que sejam tomadas as medidas necessárias para evitar que tais atos se repitam”.

De acordo com o Código Penal, a injúria é o ato de ofender a dignidade ou o decoro de alguém. Caso a injúria consista na utilização de elementos referentes a raça, cor ou etnia, entre outros, a pena é de um a três anos de prisão.