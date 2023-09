Política Advogado Frederick Wassef poderá acompanhar extração de dados e perícia em celulares apreendidos pela Polícia Federal

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Wassef nega ter feito parte de qualquer ato ilegal. Foto: Reprodução Wassef nega ter feito parte de qualquer ato ilegal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O advogado Frederick Wassef poderá acompanhar a extração e perícia de dados de dois celulares dele que foram apreendidos pela Polícia Federal (PF). Wassef é advogado da família Bolsonaro e foi alvo de mandado de busca e apreensão em agosto, no âmbito da investigação de venda de joias do governo brasileiro no exterior.

A autorização para esse acompanhamento de perícia foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Cabe à Polícia Federal, segundo a decisão de Moraes, informar data e horário em que Wassef e um advogado escolhido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) poderão ir ao Instituto Nacional de Criminalística (INC) acompanhar o processo em dois aparelhos.

A OAB informou que ainda não foi notificada pela PF sobre quando isso vai acontecer.

Quatro celulares de Wassef foram apreendidos, mas apenas dois, segundo o advogado, são usados para trabalhar. Os aparelhos estão no INC, no setor responsável por perícia.

Em 13 de agosto, Wassef foi alvo da PF, que cumpriu mandado de buscas na casa dele, em São Paulo. Ele é apontado como participante do suposto esquema e como o responsável por recomprar um relógio da marca Rolex que foi vendido nos Estados Unidos pelo coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Wassef nega ter feito parte de qualquer ato ilegal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/advogado-frederick-wassef-podera-acompanhar-extracao-de-dados-e-pericia-em-celulares-apreendidos-pela-policia-federal/

Advogado Frederick Wassef poderá acompanhar extração de dados e perícia em celulares apreendidos pela Polícia Federal

2023-09-22