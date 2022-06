Cláudio Humberto Aécio prevê no 1º turno votos reservados para o 2º

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2022

Após liderar a traição do PSDB a João Doria, o deputado Aécio Neves (MG) ficou isolado na defesa de candidatura própria para seu partido. Ele chegou a alertar que, sem candidato próprio e apoiando um nome sem chances, como Simone Tebet (MDB), o PSDB apenas fará seus eleitores anteciparem no 1º turno o voto que pretendiam usar apenas o 2º turno. Aécio não disse, mas no Congresso a expectativa é que o encolhimento dos demais candidatos pode favorecer definição da eleição em 1º turno.

Em extinção

Aécio sabe, até por sua experiência na política, que há grande chance de os tucanos desaparecerem, após o fiasco anunciado de outubro.

Voto útil

O deputado mineiro está certo de que o eleitor tucano já não tem motivo para votar no 1º turno em candidato com chance remota de êxito.

Coveiro tem nome

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, aliou-se a Aécio no golpe contra João Doria, mas entra para a História como coveiro do próprio partido.

Olho no Senado

Aécio Neves, no entanto, não parece preocupado com o fim do partido que já presidiu: são fortes as chances de se eleger senador, este ano.

Weber presidirá STF por 1 ano, a partir de outubro

No dia da eleição de outubro, a gaúcha Rosa Weber será a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A partir de 10 de setembro ela se tornará a terceira mulher a presidir o STF, com o fim do mandato de dois anos do atual presidente, ministro Luiz Fux. Anteriormente, dirigiram o mais importante tribunal de justiça do país a carioca Ellen Gracie (já aposentada) e a mineira Cármen Lúcia, que ainda está em atividade.

Apenas um ano

Ao contrário das colegas que exerceram o cargo por dois anos, Rosa Weber completará 75 anos em outubro 2023 e se aposentará.

Barroso até 2025

Com a aposentadoria, ela será substituída pelo ministro Luis Roberto Barroso, fluminense de Vassouras, que ficará no cargo até 2025.

Estilo próprio

Ministros do STF acham que o perfil discreto e o jeito ponderado de atuar vão caracterizar a presidência de Rosa Weber no STF.

Auditoria das eleições

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, resolveu ampliar e contratar mais empresas, inclusive internacionais, para monitorar e fiscalizar o processo eleitoral. A lei prevê esse direito aos partidos. Os contratos serão pagos com recursos próprios do PL e não do Fundo Partidário.

Estava escrito

O STF levou quatro dias para decidir contra o deputado Fernando Francischini e dez dias contra Vandervan Noventa. São bolsonaristas. Vários outros casos semelhantes seguem na gaveta há anos.

Bye, bye, São Paulo

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, pré-candidato ao Planalto, vai na terça (14) a Curitiba para o lançamento do ex-juiz Sérgio Moro ao Senado. Mas ainda há quem aposte em candidatura a deputado federal.

Mundo da Lua

O boa-praça Germano Rigotto, ex-governador gaúcho, parece ingressar no mundo da Lua, quando fala sobre a candidatura de Simone Tebet à presidência. É como se a senadora fosse a “salvadora da Pátria”.

Legado inegável

O trabalho dos ministros Fábio Faria e Marcos Pontes fez do Brasil o 10º país que mais investiu em tecnologia em 2021. A (Abes), associação de empresas de software, prevê crescimento de 14,3% este ano.

Solução lusitana

O Vasco da Gama bem que poderia contratar o treinador Paulo Sousa, que foi um grande craque do Sporting de Lisboa. Ambos são portugueses, estão no Rio, um não tem treinador, o outro não tem clube.

Relações

Completa quatro anos neste domingo (12) o primeiro encontro entre o ex-presidente dos EUA Donald Trump e o norte-coreano Kim Jong-un, em Singapura. Os dois se reuniriam de novo um ano depois, na C. do Norte.

200 anos da Marinha

O Brasil comemorou neste sábado o Dia da Marinha. A força naval brasileira é a maior da América Latina, a mais forte do continente. Nas Américas, só perde para a Marinha dos Estados Unidos.

Pensando bem…

…previsão eleitoral agora é como jogo do bicho: suspeito é acertar.

PODER SEM PUDOR

A ordem dos pronomes

Governador de Minas, Benedito Valadares trocou as bolas durante um discurso, na exposição de gado do município de Curvelo: “Já determinei à Caixa Econômica e aos bancos do Estado a concessão de empréstimos agrícolas a prazos curtos e juros longos!” Um fazendeiro corrigiu: “É o contrário, governador!” Ele respondeu, na bucha: “Desde que o dinheiro venha, os pronomes não têm importância!”

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

