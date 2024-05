Porto Alegre Água volta a subir no aeroporto de Porto Alegre e atinge aviões de menor porte

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Aeroporto Salgado Filho está com operações suspensas. Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da Republica Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está com as operações suspensas por tempo indeterminado. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da Republica

A água voltou a subir no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, atingindo diversos aviões que estão parados na pista. Devido à enchente, as operações no local seguem suspensas por tempo indeterminado.

A água já atinge bagageiros e turbinas das aeronaves de menor porte.

Tomada por uma enchente histórica que já dura mais de uma semana, parte da capital gaúcha continuava debaixo d’água nessa sexta-feira (10). De acordo com medição da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Rio Grande do Sul, o nível atual do Lago Guaíba estava em 4,70 metros às 14h15min.

O monitoramento indica queda de aproximadamente 30 cm nas últimas 24 horas. Ainda assim, permanece muito acima dos 3 metros da cota de inundação, quando as águas começam a causar danos à cidade.

Segundo pesquisadores, a inundação do Guaíba – a maior já registrada – deve persistir por tempo indeterminado na região metropolitana de Porto Alegre.

O Rio Grande do Sul vive a maior tragédia climática de sua história, atingido por fortes temporais desde o último dia 29. Segundo a Defesa Civil estadual, 437 dos 497 municípios gaúchos foram impactados, e mais de 400 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Ao menos 116 pessoas morreram em consequência das chuvas e outras 143 estão desaparecidas.

