Rio Grande do Sul Aeroporto de Alegrete receberá R$ 3 milhões para obras de melhorias

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entre as obras previstas, está a pavimentação de 350 metros da pista de pousos e decolagens Foto: Divulgação/Prefeitura de Alegrete Entre as obras previstas, está a pavimentação de 350 metros da pista de pousos e decolagens. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Alegrete) Foto: Divulgação/Prefeitura de Alegrete

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo gaúcho assinou um convênio com a prefeitura de Alegrete que garante cerca de R$ 3 milhões em investimentos para melhorias no aeroporto regional Gaudêncio Machado Ramos.

A parceria prevê a pavimentação de 350 metros da pista de pousos e decolagens e de 2,4 quilômetros que ligam o terminal de passageiros à BR-290, além do balizamento noturno. Para as obras, o governo do Estado repassará R$ 2,4 milhões, com contrapartida de R$ 611 mil do município. A assinatura do convênio ocorreu na semana passada.

“Com esse investimento, Alegrete terá condições de receber mais opções de voos, facilitando negócios para a Fronteira Oeste”, disse o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) dará apoio técnico às obras e fiscalizará o andamento dos serviços para que atendam aos padrões da engenharia rodoviária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul