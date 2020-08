O atropelamento de uma cobra por um avião provocou a suspensão das aterrissagens no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, na Zona Sul da cidade, por 11 minutos. Segundo a Aena Brasil, que controla o terminal, a ocorrência foi registrada por volta das 15h do sábado (22).

A suspensão das aterrissagens, segundo a Aena, foi feita para que o animal pudesse ser removido e para que fossem adotados procedimentos de segurança. A empresa não informou qual era a companhia da aeronave que atropelou a cobra.

Durante esse tempo, duas aeronaves sobrevoaram o aeroporto aguardando a liberação da pista. “Eu percebi que um avião estava sobrevoando a mesma área várias vezes. Por um aplicativo que monitora voos, vi que era o mesmo avião”, afirmou o supervisor de logística Rubem Cavalcanti.

Por meio de nota, a Aena informou que as aeronaves aguardaram a liberação da pista para o pouso. Após a autorização, as aterrissagens aconteceram sem intercorrências. Em abril de 2019, o choque com aves, na pista do Aeroporto do Recife, impediu a decolagem de um avião que seguiria para o terminal de Congonhas, em São Paulo.

Por medida de segurança, os passageiros tiveram que desembarcar, aguardar orientações da Gol e tentar conseguir uma vaga em outro voo.

Pesquisa

De acordo com o resultado de uma pesquisa realizada pela agência de viagens Decolar, aproximadamente 57% dos brasileiros pretendem fazer uma viagem nacional entre outubro e novembro de 2020.

O estudo conduzido pela empresa de viagens mostra o comportamento previsto por viajantes mesmo diante das incertezas relacionadas a pandemia de covid-19. O levantamento foi iniciado em maio de 2020 e teve como base uma pesquisa exclusiva com mais de 1.100 usuários.

O levantamento mostrou que 63% dos clientes da empresa tinham uma viagem agendada este ano, sendo que deste total, 27% ainda não tomou uma decisão se ainda viajará em 2020, outros 27% cancelaram definitivamente os planos, enquanto os demais 20% ainda seguem com a viagem confirmada. Ainda que cancelando os planos originais, 12% remarcaram para outra data. O estudo também revela que 23% dos consumidores ainda não programaram uma viagem, mas pretendem fazer isso ainda este ano.

Na pesquisa, 58% dos entrevistados responderam que sua última viagem foi feita nas férias e outros 18% apontaram que o segundo principal motivo de viagem mais recente foi visita a familiares ou amigos.

Uma curiosidade é que mesmo diante das incertezas com orçamento familiar, a viagem continua sendo uma das prioridades em tempos de pandemia, sendo a segunda prioridade, atrás apenas do ensino à distância.

A Decolar acredita que um dos motivos é o efeito do isolamento social, onde após muito tempo confinadas as pessoas estão sonhando em viajar, porém mais atentas aos protocolos sanitários.

O avião continua sendo o principal meio de transporte planejado pelos viajantes de turismo, onde 56% mostram que devem escolher o modal aéreo. Uma das preocupações do transporte aéreo comercial era a imagem negativa que a pandemia poderia deixar nos passageiros em um primeiro momento, mas a margem acima da metade mostra que o avião continua sendo um meio de transporte confiável.

O estudo mostra que 57% dos que responderam à pesquisa pretendem fazer uma viagem nacional entre outubro e novembro de 2020. A região Nordeste desponta como a preferência de 42% deles, sendo Maceió (AL), Jericoacoara (CE) e Natal (RN) os destinos mais requisitados para o turismo pós-pandemia. Já o segmento internacional aparece ainda mais presente nos objetivos dos turistas, onde 46% pretendem ir ao exterior ainda no primeiro semestre de 2021, sendo que 22% dos viajantes planejam ir à Europa, seguidos da Argentina, Portugal e outros destinos na América Latina.