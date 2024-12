Porto Alegre Aeroporto Salgado Filho retoma operações 24 horas por dia em Porto Alegre

O espaço foi fechado completamente em 3 de maio devido à enchente. Foto: Divulgação/Fraport Brasil O espaço foi fechado completamente em 3 de maio devido à enchente. (Foto: Divulgação/Fraport Brasil) Foto: Divulgação/Fraport Brasil

Após sete meses do maior desastre ambiental da história recente do Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a operar nesta segunda-feira (16) com sua estrutura plenamente recuperada. A enchente histórica, que deixou mais de 90% do território gaúcho embaixo d’água entre o final de abril e início de maio, levou a uma crise sem precedentes e nem mesmo o aeroporto escapou. Segundo a Fraport, empresa alemã que administra o terminal, o Salgado Filho teve a sua pista 75% submersa. O espaço foi fechado em 3 de maio.

Nesse meio tempo, entre maio e setembro, a Base Aérea de Canoas recebeu voos comerciais de forma provisória, mas em quantidade inferior à usual no Salgado Filho.

A concessionária entregou nesta segunda a pista principal, de 3,2 km de extensão, garantindo pousos e decolagens durante as 24 horas do dia. Já os voos internacionais serão retomados na madrugada de quinta-feira (19). Também foram recuperadas as vias de acesso entre os pátios de aeronaves e a pista e o terminal de passageiros.

A primeira aeronave vinda do exterior, proveniente da Cidade do Panamá, está prevista para pousar em Porto Alegre nas primeiras horas da quinta. No dia 2 de janeiro, serão retomados os voos de Porto Alegre para Lima, no Peru, e no dia 3, para Santiago, no Chile. Desde 18 de outubro, o aeroporto vinha funcionando das 8h às 22h, recebendo apenas voos comerciais domésticos.

De acordo com a Fraport, a companhia aérea portuguesa TAP também já confirmou que, em breve, retomará a rota da capital gaúcha para Lisboa. Além disso, dois novos destinos domésticos, Recife e Salvador, estarão interligados a Porto Alegre.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, celebrou, em nota, a conclusão das obras. “Essa retomada total é resultado de muito empenho do governo federal, que trabalhou intensamente [junto] com a concessionária para que o principal aeroporto do estado voltasse a operar normalmente. Sabemos o quanto ele é importante para o PIB [Produto Interno Bruto] do Rio Grande do Sul, para o turismo de negócios, para o turismo de lazer e para o escoamento do transporte de cargas”, afirmou Filho.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, também comentou o assunto, em nota. “Hoje estamos entregando o aeroporto 100% funcionando, com a retomada dos voos internacionais. Muitas pessoas não acreditavam que fosse possível. Achavam que o aeroporto só voltaria a funcionar em março do ano que vem. Um investimento de R$ 425 milhões do Governo Federal foi fundamental para que a concessionária pudesse reabrir 100% o funcionamento do aeroporto. Um aeroporto que está mais moderno, melhor do que era antes da enchente e assim vai ser a reconstrução: tudo aquilo que estamos reconstruindo vai ser melhor do que era antes”, pontuou Pimenta.

Atualmente, há 110 voos diários no Salgado Filho. A expectativa da concessionária é de aumentar o contingente para 124 diários a partir de janeiro. No final do primeiro semestre de 2025, o número pode chegar próximo de 100%. Antes da pandemia, o aeroporto tinha cerca de 180 voos por dia. Já a média diária de voos antes da inundação era de 140 a 160.

