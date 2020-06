De acordo com o gabinete do prefeito de Pequim na quarta, 31 novas infecções do coronavírus foram registradas na capital nas últimas 24 horas, número que se manteve estável pelo 4º dia consecutivo.

Até então, nenhum caso de coronavírus havia sido detectado em Pequim em dois meses e os cidadãos estavam quase voltando ao normal.

Mas o medo de uma segunda onda epidêmica levou as autoridades a agir.

As autoridades da capital chinesa lançaram uma grande campanha de testes de diagnóstico após um ressurgimento na semana passada no mercado atacadista de Xinfadi, no Sul da metrópole.

Atualmente, a cidade realiza mais de 90 mil exames diários.