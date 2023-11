Notícias Afago de Lula ao ministro do Supremo Nunes Marques sinaliza ampliação do diálogo entre o presidente e a Corte

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Lula escolheu um nome apoiado por Nunes Marques para TRF-1. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem atuado pessoalmente em uma aproximação com integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive na direção dos magistrados que já tomaram decisões contrárias aos interesses do petista e indicados por Jair Bolsonaro (PL). No gesto mais recente, escolheu um nome apoiado por Nunes Marques para o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e telefonou para informar a sua escolha ao próprio ministro.

O nome escolhido foi o do juiz federal João Carlos Mayer Soares, preferido de Nunes Marques à vaga. Além do endosso do ministro do STF, a indicação de Mayer Soares agradava também o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), segundo integrantes do Judiciário.

A iniciativa de Lula é vista por assessores como um mergulho necessário no cotidiano das articulações. Há um grupo no governo que via o presidente fora desta rotina no início do mandato e atribui à distância as turbulências que o Executivo viveu, por exemplo, na relação com o Congresso. Nesse cenário, Lula também vai intensificar o diálogo com senadores,. Há previsão de uma recepção nas próximas semanas no Palácio da Alvorada.

A ampliação da lista de interlocutores na Corte interessa tanto ao Planalto quanto aos magistrados. Nunes Marques e André Mendonça, ambos alçados ao STF por Bolsonaro, já vêm expandindo a relação com o Executivo e, segundo integrantes do tribunal, a aproximação é mais avançada no caso do primeiro.

