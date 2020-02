Notas Mundo Afeganistão reelege presidente Ashraf Ghani

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Ashraf Ghani foi reeleito presidente do Afeganistão, de acordo com os resultados divulgados nesta terça-feira (18) pela Comissão Eleitoral do país. Os afegãos foram às urnas em 28 de setembro e o resultado final foi adiado após pedidos de recontagem. A apuração preliminar, divulgada no final de dezembro, já mostrava uma vitória do chefe de Estado afegão.

