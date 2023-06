Ciência Agência Espacial Europeia faz primeira live de Marte; veja o que rolou

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

O intuito da ESA era comemorar o 20º aniversário da missão Mars Express. (Foto: ESA/ATG medialab)

Internautas puderam acompanhar imagens atualizadas de Marte em uma transmissão inédita da Agência Espacial Europeia (ESA). O evento marcou a primeira “live” diretamente do Planeta Vermelho. Com início às 13h no horário de Brasília, a transmissão durou quase uma hora e trouxe novas fotos de Marte, nessa sexta-feira. O intuito era comemorar o 20º aniversário da missão Mars Express, da ESA, que desde 2004 registra o Planeta Vermelho.

A live apresentou novas imagens marcianas a cada 50 segundos. Mas as filmagens não eram bem ao vivo. Isso porque a velocidade da luz não permitiria que a informação chegasse à Terra em tempo real. Demorou 18 minutos para os registros da Mars Express chegarem aqui.

Os registros foram feitos e transmitidos diretamente da Câmera de Monitoramento Visual (VMC) da Mars Express, que está a bordo do orbitador marciano de longa duração, mas ainda altamente produtivo, da ESA.

As equipes que trabalham na Mars Express passaram os últimos meses desenvolvendo ferramentas que permitiriam que as imagens processadas cientificamente em alta qualidade fossem transmitidas ao vivo, por uma hora inteira.

Mars Webcam

Apelidado de Mars Webcam, a VMC não foi planejada para divulgação de imagens. Há 20 anos seu principal objetivo era monitorar a separação do lander Beagle 2 da espaçonave MEX. Seu papel era servir como câmera de monitoramento, enviando imagens de instrumentos e painéis solares sendo implantados.

“Essa é uma câmera antiga, originalmente planejada para fins de engenharia, a uma distância de quase 3 milhões de quilômetros da Terra – isso nunca foi tentado antes e, para ser honesto, não temos 100% de certeza de que funcionará”, explica no site oficial da ESA James Godfrey, gerente de Operações de Naves Espaciais no centro de controle de missão da ESA em Darmstadt, na Alemanha.

Sua reativação só ocorreu em 2007, quando VMC foi usada para atividades científicas e de divulgação. Entre elas, campanhas para encorajar entusiastas do espaço e escolas a propor observações de Marte. O sucesso foi tão grande que a câmera ganhou uma conta no Flickr, e a Mars Webcam nasceu no Twitter e na rede social Mastodon.

