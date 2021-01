Saúde Agência Europeia recebe pedido de uso emergencial da vacina de Oxford

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Seria a terceira vacina aprovada pela União Europeia, uma vez que o bloco já está vacinando a população com imunizantes da Pfizer/BioNTech e da Moderna

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) – órgão equivalente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no Brasil – disse ter recebido nesta terça-feira (12) o pedido de aprovação para uso emergencial da vacina de Oxford contra Covid-19 da empresa farmacêutica AstraZeneca. O órgão promete avaliar o pedido em um prazo curto.

Um parecer sobre a autorização condicional pode ser emitido até o dia 29 de janeiro durante reunião do CHMP (Comitê de Medicamentos Humanos) da agência, disse a EMA em comunicado.

A nota também diz que, durante a revisão da vacina, foram avaliados dados de testes em andamento na Grã-Bretanha, Brasil e África do Sul. Informações adicionais do imunizante já foram enviadas pela AstraZeneca e estão em análise.

Os testes iniciais em humanos da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca começaram ainda em abril. A OMS (Organização Mundial da Saúde) chegou a falar que era a opção mais adiantada no mundo na época e, também, a mais avançada em desenvolvimento.

Em 27 de junho, o Ministério da Saúde anunciou a compra da tecnologia para produção dentro da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Na última sexta-feira (08), o pedido emergencial para o uso da vacina foi feito junto à Anvisa.

Vacinas aprovadas na Europa

A União Europeia começou a campanha de vacinação em vários países do bloco no final do ano passado. Primeiramente, com a vacina da Pfizer/BioNTech. Depois, em 6 de janeiro, o bloco também aprovou o uso emergencial do imunizante desenvolvido pela Moderna, que já está sendo aplicado na população. A vacina de Oxford já foi aprovada em países como Argentina, Grã-Bretanha, El Salvador e Índia.

