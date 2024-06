Porto Alegre Agência FGTAS/Sine terá local de atendimento no Shopping Total a partir de segunda, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O local funcionará das 10h às 18h, em um espaço no 2º piso do estabelecimento comercial. Foto: Divulgação O local funcionará das 10h às 18h, em um espaço no 2º piso do estabelecimento comercial. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Agência FGTAS/Sine do Centro Histórico de Porto Alegre terá mais um espaço de atendimento aos trabalhadores a partir desta segunda-feira (17), no Shopping Total. O local funcionará das 10h às 18h, em um espaço no 2º piso do estabelecimento comercial.

A unidade terá três guichês para os seguintes serviços: encaminhamento de vagas de emprego e do benefício seguro-desemprego, orientações da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital e do Portal Emprega Brasil.

Para se candidatar às oportunidades de trabalho, é necessário levar documento de identificação com CPF e foto. No encaminhamento do seguro-desemprego deve-se apresentar: documento de identificação civil com foto, CPF, número de Identificação Social (NIS) ou Programa de Integração Social (PIS). Em caso de sentença judicial: termo judicial e CTPS. Todos os serviços são gratuitos.

O atendimento presencial de encaminhamento do benefício seguro-desemprego pode ser agendado no site da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS). Pelo chat disponível no site da FGTAS, os trabalhadores também podem ter acesso às informações e serviços.

Os serviços também são oferecidos nas seguintes Agências FGTAS/Sine de Porto Alegre:

— Azenha (Av. Dr. Carlos Barbosa, 618)

— Zona Norte (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

— Tudo Fácil Zona Sul (Av. Wenceslau Escobar, 2666)

— Tudo Fácil POA Centro (Pop Center – Av. Júlio de Castilhos, 235 – 3º andar).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/agencia-fgtas-sine-tera-local-de-atendimento-no-shopping-total-a-partir-de-segunda-em-porto-alegre-2/

Agência FGTAS/Sine terá local de atendimento no Shopping Total a partir de segunda, em Porto Alegre

2024-06-15