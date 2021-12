Brasil Agência Nacional de Telecomunicações divulga a lista de celulares compatíveis com a tecnologia 5G

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

O leilão para a concessão de faixas da rede 5G foi realizado pela Anatel em novembro Foto: Reprodução O leilão para a concessão de faixas da rede 5G foi realizado pela Anatel em novembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) divulgou a lista de 49 modelos de celulares compatíveis com a tecnologia 5G e homologados pelo órgão regulador. A rede móvel tem previsão de início de funcionamento até o fim do primeiro semestre de 2022 nas capitais brasileiras.

Em nota, a Anatel informou que o cliente pode confirmar se o aparelho está apto à rede por meio de um selo de homologação localizado no manual do equipamento, mas também pode consultar as operadoras sobre a compatibilidade do produto.

“A certificação e a homologação garantem ao consumidor a aquisição e o uso de produtos para telecomunicações que respeitam padrões de qualidade e de segurança, além do atendimento a funcionalidades técnicas regulamentadas pela Anatel”, informou a agência.

Confira a lista completa:

Apple

iPhone 12

iPhone 12 Mini, Pro e Pro Max

iPhone 13

iphone 13 Mini, Pro e Pro Max

Samsung

Galaxy A32 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy M52

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Xiaomi

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 11

Poco F3

Poco M3 Pro

Redmi Note 10 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Motorola

Moto G 5G

Moto G 5G Plus

Moto G100

Moto G200

Moto G50 5G

Moto G71

Motorola Edge

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Pro

Nokia

Nokia G50

Asus

ROG Phone 3

ROG Phone 5

ROG Phone 5s

Zenfone 7

Zenfone 8

Zenfone 8 Flip

Realme

Realme 7 5G

Realme 8 5G

Realme GT Master Edition

TCL

TCL 20 Pro 5G

