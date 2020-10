A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou que recebeu “documentos prévios que tratam da vacina Sputnik V contra a Covid-19″. O órgão regulador esclareceu, no entanto, que esse “ainda não é um pedido formal” de aprovação para as pesquisas clínicas – testes em humanos – no Brasil.

A Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, em Moscou, foi a primeira vacina registrada contra a Covid-19 no mundo. No Brasil, o governo do Paraná já havia demonstrado interesse no imunizante e o da Bahia também assinou um acordo para conduzir testes clínicos da fase 3.

“Os documentos foram enviados pelo laboratório União Química com um pedido de avaliação prévia da documentação pela Anvisa, antes que o laboratório faça o pedido formal com todos os requisitos necessários”, informou a agência em nota publicada na quinta-feira (29).