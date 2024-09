Acontece Agência Sicredi Mathias Velho, em Canoas, retoma o atendimento ao público após enchente

Prédio ficou fechado por mais de 100 dias

A Sicredi Origens RS recebeu a imprensa para um café na Agência Canoas Mathias Velho. O encontro, realizado na última quinta-feira (5), marcou a retomada do atendimento ao público após 107 dias em que o prédio ficou fechado em razão da enchente que castigou o município, em maio.

Na ocasião, o Presidente da Cooperativa, Ronaldo Sielichow, o Vice-Presidente, Alcides Brugnera, o Gerente de Expansão, Cristiano de Ávila, e o Gerente da Agência Mathias Velho, Ronaldo Selleiro, apresentaram a contribuição do Sicredi para a reconstrução do bairro e os recursos emergenciais disponibilizados para apoiar a retomada dos negócios locais. Também estiveram presentes empreendedores, representantes de entidades e diretores de escolas que ficaram alagadas.

Conforme Sielichow, em todos os momentos o Sicredi se manteve próximo aos associados. “Também fomos para a linha de frente apoiar nos resgates, nos mobilizamos para arrecadar e entregar donativos e, identificando a urgência, organizamos um Centro de Distribuição em Gravataí, que durante 30 dias funcionou em uma área cedida por um associado do município e contou com mais de 250 voluntários. Uma grande rede de solidariedade que resultou em mais de 600 toneladas de donativos e 31 carretas vindas de diversas partes do Brasil”, declarou.

Ele destacou que o Sicredi contou com 16 centros de distribuição, próprios ou em parcerias, que receberam mais de 100 caminhões com cargas de roupas, alimentos, água, produtos de higiene e limpeza. Estima-se que foram doadas mais de duas mil toneladas de produtos. Além disso, a campanha nacional de arrecadação via Pix “Ajude RS” realizada pelo Sicredi arrecadou 20 milhões de reais.

