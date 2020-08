Agências FGTAS/Sine oferecem cerca de 2 mil vagas de emprego no RS

As Agências FGTAS/Sine dispõem de 2.225 vagas de emprego abertas no Rio Grande do Sul. Os maiores números de oportunidades de trabalho estão na Região Metropolitana de Porto Alegre (352) e nas unidades de São Gabriel (136), Santo Ângelo (126), Tapejara (118), Garibaldi (110), Pelotas (109) e Passo Fundo (105).

Do total de vagas, 66,9% não exigem experiência e 32,7% não exigem escolaridade. Quando requerem escolaridade, 25,8% das vagas pedem ensino médio completo e 18% fundamental completo.

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são alimentador de linha de produção (341), motorista de caminhão (105), estoquista (69), sinaleiro (65), pedreiro (59) e vendedor de comércio varejista (55).

Na distribuição em setores econômicos, 40% das vagas estão na indústria; 31%, no setor de serviços; 16,8%, no comércio; e 11% na construção. A remuneração de 46,6% das vagas varia de R$ 1.567,50 a R$ 2.090; 12%, de R$ 2.090 a R$ 3.135; e de 9,5%, de R$ 1.045 a R$ 1.567,50.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, as ocupações com os maiores números de vagas abertas são sinaleiro (65), costureiro na confecção em série (32), vendedor em domicílio (24), eletricista de manutenção eletroeletrônica (20) e operador de guindaste móvel (17).

Como concorrer às vagas

Para se candidatar às vagas de emprego pela internet, os trabalhadores devem acessar o aplicativo Sine Fácil (disponível na Play Store e Apple Store). Para agendar o atendimento presencial ou obter mais informações, é preciso entrar em contato com a Agência FGTAS/Sine mais próxima.

Clique aqui para acessar a lista de telefones e e-mails das unidades da FGTAS.