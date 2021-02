Rio Grande do Sul Agenda da semana tem nove licitações programadas para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

Com os certames concentrados nos dois últimos dias da semana de carnaval, o período entre 15 e 19 de fevereiro tem nove licitações agendadas pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações), vinculada à SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão).

Entre os destaques da agenda estão os certames para aquisições de equipamentos de uso hospitalar e de materiais de construção e a elaboração de PPVI (Planos de Prevenção e Proteção contra Incêndio) para prédios da Brigada Militar em Porto Alegre e Santa Maria.

Para ter mais detalhes sobre os processos, interessados podem acessar as informações que estão no site www.celic.rs.gov.br. Basta consultar pelo número do edital.

A publicação da Agenda Celic é destinada a quem tem interesse em participar das licitações promovidas pelo governo do RS e também para ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

