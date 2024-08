Porto Alegre Agendamento de quadras esportivas na orla do Guaíba é reaberto em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Já para a pista de skate não é necessária a reserva. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Após as enchentes históricas de maio, volta a funcionar às 8h deste sábado (3), o agendamento de quatro canchas esportivas do chamado “Trecho 3” da orla do Guaíba, em Porto Alegre. As quadras estão disponíveis para uso mediante reserva on-line: uma de grama sintética (futebol society) e três de concreto (basquete, tênis e polivalente).

Para fazer a marcação é necessário acessar o site agendaorla3.portoalegre.rs.gov.br, pelo aplicativo “156+POA” ou whatsapp (51) 3433-0156. Já para a pista de patinação o procedimento não é necessário. A estrutura, assim como playgrounds e academias ao ar-livre na área, foi liberada ao público na última segunda-feira (29).

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) instalou novos brinquedos. Também foi providenciada a substituição dos equipamentos das duas academias, assim como a areia e o saibro.

Em paralelo, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) trabalha para liberar nas próximas semanas as demais quadras de grama sintética e de areia. A fase ainda é de reparos e testes, devido aos danos decorrentes das inundações recordes de maio, que atingiram diretamente a região, localizada no bairro Praia de Belas.

Já com uso liberado

– Pista de Skate (sem reserva).

– Ciclovia (sem reserva).

– Pista de patinação (sem reserva).

– Duas academias ao ar-livre (sem reserva).

– Pista de caminhada (sem reserva).

– Dois playgrounds (sem reserva).

Liberação neste sábado

– Quadra de concreto para basquete (com reserva).

– Quadra de concreto para tênis (com reserva).

– Quadra de concreto poliesportiva (com reserva).

– Quadra de grama sintética para futebol society (com reserva).

Patrulhamento ostensivo

De acordo com a prefeitura, a Guarda Municipal realiza rondas 24 horas por dia dentro das praças e parques da capital gaúcha, sobretudo durante a manhã e fim da tarde. A orla é um dos pontos-chave, assim como os Parque da Redenção e Moinhos de Vento.

O patrulhamento é auxiliado por 2.800 câmeras de segurança que monitoram a cidade interligadas ao Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic) de Porto Alegre.

Casos de vandalismo e outros incidentes podem ser denunciados à corporação pelo telefone 153. Também pode ser acionada a Brigada Militar (190) e Polícia Civil (whatsapp 98444-0606). Já questões envolvendo agressão, assédio e constrangimento a mulheres podem ser relatados por meio do 180 ou presencialmente, em qualquer Delegacia.

