Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Após dois meses de operação em cadeias gaúchas, os 31 agentes da Força de Cooperação do Depen (Departamento Penitenciário Nacional) deixaram o Rio Grande do Sul no domingo (03), segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (04) pelo governo do Estado.

No sábado (02), os policiais penais passaram por testagem para detectar a presença de Covid-19. Nos testes rápidos, realizados no Hospital da Brigada Militar, todos registraram resultado negativo para a presença do coronavírus. “Essa é uma garantia de que estamos nos deslocando sem a doença. É uma segurança para os que ficam aqui e para quem segue nas próximas missões”, disse o policial penal federal Claudevan Costa, coordenador institucional da Força de Cooperação.

Durante os 60 dias em que ficou no Rio Grande do Sul, o grupo de agentes cedido pelo Depen participou de diversas ações de segurança e apoio aos órgãos de saúde locais. A vinda foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para exercer atividades de instrução, nivelamento de procedimentos e apoio aos agentes da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) nas atividades de guarda, vigilância e custódia de presos.

“A Força de Cooperação revelou-se fundamental e exitosa nos dois eixos de sua atuação no Rio Grande do Sul, na prevenção e orientação, de um lado, e no apoio operacional em ações de estabilização da segurança prisional, de outro. Essa ação integrada é mais um exemplo de missão bem cumprida”, avaliou o secretário da Administração Penitenciária, Cesar Faccioli.

