Brasil Agentes da Polícia Civil de Minas Gerais são suspeitos de vazar fotos de Marília Mendonça morta

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Acidente aéreo que matou a cantora sertaneja, em novembro de 2021. (Foto: Reprodução/Instagram)

Agentes de Polícia de Minas Gerais são investigados pela corregedoria por suspeita de vazamento das fotos da necropsia da cantora Marília Mendonça, após o acidente aéreo que matou a cantora sertaneja, em novembro de 2021.

Trata-se de um inspetor da Delegacia das Mulheres de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, e uma servidora do setor de toxicologia do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte (IML),

Eles foram alvos de uma operação realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais na tarde da última segunda-feira (22). A investigação apontou que a dupla teria colaborado com a divulgação das imagens do exame de autópsia realizado no corpo da cantora.

O inspetor tem antecedentes criminais, é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e pela prática do crime de receptação.

A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que “o procedimento investigativo segue em tramitação a cargo da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, que vem realizando todas as diligências cabíveis para identificar o usuário que deu causa ao vazamento do laudo pericial”.

Em outro trecho, a corporação ressaltou que “não coaduna com a prática de condutas ilícitas e buscará dar a resposta adequada à sociedade, no menor prazo possível.

Em abril desta ano, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) publicou que havia instaurado um procedimento e inquérito policial para apurar autoria e responsabilização dos culpados pelo vazamento de fotos do exame de necropsia da cantora Marília Mendonça.

Logo após da divulgação das imagens da filha morta, a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, utilizou as redes sociais para se pronunciar.

“O mundo não me surpreende mais… Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque eles já haviam feito outra vez (cerca de um mês após o acidente aéreo, no fim de 2021). O que está faltando é lei. Está faltando justiça”, relatou em um vídeo publicado, no Instagram.

“Aqui não pode ser terra sem lei. Redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra: são delinquentes que não respeitam a memória da pessoa que se foi e também não respeitam a família”, prosseguiu a mãe de Marília Mendonça, frisando que buscará uma resolução para o caso na Justiça.

“Quero deixar um recadinho para as pessoas que fizeram isso: vocês vão lembrar de mim num certo momento da sua vida. Não desejo a dor que eu passei, não. Mas, num certo momento da sua vida, você vai lembrar disso que fez… E você vai lembrar de mim”, afirmou, agradecendo as pessoas que têm a apoiado neste momento delicado.

A mãe da cantora reforçou o pedido para que ninguém reproduza as imagens que foram vazadas, em nenhuma hipótese. “Não compartilhem disso. Isso é crime. Não deem audiência para criminoso, porque você vai estar cometendo aí um crime também. E vou dizer: não compactuem com isso! O que a gente planta, a gente colhe. Por isso eu disse que ele (a pessoa que fez isso) vai lembrar de mim em algum momento”, encerrou ela.

2023-05-24