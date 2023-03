Porto Alegre Agentes da Saúde vão pulverizar inseticida em localidades que compreendem as residências de pacientes com dengue

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Porto Alegre contabiliza 13 casos de dengue autóctone e outros 14 importados. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Porto Alegre contabiliza 13 casos de dengue autóctone. Os pacientes residem nos bairros Vila São José, Vila João Pessoa, Mario Quintana e Glória. Além desses casos contraídos na cidade, outros 14 importados estão confirmados. A Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) fará bloqueio químico de transmissão viral com pulverização de inseticida em um raio de 150 metros, abrangendo a residência de pacientes confirmados no bairro vila João Pessoa e Vila São José nesta quinta-feira (9), a partir das 9h. A ação pode ser reagendada em caso de chuva.

Os trechos pulverizados incluem as ruas Condor, Campo da Tuca, Maria Aparecida, Luiz Moschetti e Tenente Castelo. O raio da ação também engloba território do bairro Vila São José. Serão duas equipes em campo, coordenadas pela Unidade de Vigilância Ambiental da DVS. O ponto de referência para encontro e início da atividade será a rua Luiz Moschetti, na altura do número 863.

“É importante que pessoas que tiverem sintomas compatíveis com a dengue, como dor no corpo, dor atrás dos olhos, febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos procurem atendimento o mais rapidamente possível a partir do início dos sintomas para realização de teste quando houver indicação do profissional de saúde”, destaca a diretora-adjunta da DVS, Fernanda Fernandes.

Todas as suspeitas de dengue devem ser notificadas à Vigilância Epidemiológica municipal pelos serviços de saúde, no momento do atendimento ao paciente. “As notificações desencadeiam medidas institucionais, sejam epidemiológicas e ambientais, como combate ao vetor e eliminação de criadouros”, enfatiza a gestora. O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) considera notificações feitas à vigilância epidemiológica até a manhã dessa quarta-feira.

