Geral Agentes de Fiscalização de Porto Alegre participam de capacitação para uso de drones

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

As aulas foram ministradas por um instrutor da Escola de Formação e Especialização da Guarda Municipal no terreno do Anfiteatro Pôr do Sol. (Foto: Divulgação)

Três agentes da Diretoria-Geral de Fiscalização (DGF) de Porto Alegre participaram, na sexta-feira (20), de uma capacitação para o uso de drones. As aulas foram ministradas por um instrutor da Escola de Formação e Especialização da Guarda Municipal (EFEGM) no terreno do Anfiteatro Pôr do Sol.

“Quando esses profissionais estão bem preparados, a população se beneficia diretamente. A fiscalização mais eficaz resulta em um ambiente mais seguro, com infraestrutura melhorada e espaços públicos mais limpos e saudáveis”, afirma o secretário de Segurança Adjunto, Comissário Zottis.

Entre os fiscais mobilizados estão servidores vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). A tecnologia poderá ser empregada, por exemplo, no monitoramento de ambulantes e no combate ao desmatamento.

“Os drones permitem a observação de situações importantes para a rotina de fiscalização, ao mesmo tempo em que resguarda os agentes e permite que as equipes fiquem mais distantes dos alvos. É uma novidade importante para o cumprimento das tarefas diárias nas ruas”, ressalta a diretora da DGF, Lorecinda Abrão.

O drone, adquirido pela Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG) no ano passado, possui sistema de detecção de obstáculos e tem autonomia para voar por mais de 30 minutos com apenas uma bateria. O equipamento tem, ainda, câmera de alta resolução com zoom digital de 32x – possibilitando maior visibilidade do que o ocorre no solo.

2023-10-21