Colunistas Agora é oficial: Eduardo Leite preside o PSD gaúcho

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

O governador Eduardo Leite é oficialmente o novo presidente da executiva regional do PSD. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governador Eduardo Leite é oficialmente o novo presidente da executiva regional do PSD. O registro encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral indica Eduardo Leite presidente, tendo como 1º vice-presidente o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e como 2ª vice a ex-senadora Ana Amélia Lemos. A secretária-geral é Cátia Josieli dos Santos Belmonte. O 1º tesoureiro é Micheli Tassiani Petry e o chefe de Gabinete de Leite, coronel Euclides Maria da Silva Neto, será o 2º tesoureiro. O PSD mantém no Rio Grande do Sul uma conquista das mulheres no PSDB: elas ocupam 50% dos cargos na nova direção.

Deputado Airton Lima afirma que não deixa o Podemos

Em nota à coluna, o deputado estadual Airton Lima informa que não tem intenção de deixar o Podemos para filiar-se ao Republicanos:

“Permaneço no Podemos, partido pelo qual fui eleito e com o qual mantenho total alinhamento político e programático. Não existe convite, conversa ou qualquer articulação em curso sobre mudança partidária, e lamento que uma informação sem fundamento tenha sido divulgada sem a devida checagem”, afirma o deputado.

João Pedro Lamana Paiva: “Nosso registro público é hoje referência mundial na tecnologia e digitalização”

A Assembleia Legislativa entregou ontem a Medalha da 56ª Legislatura, proposta pelo deputado Elizandro Sabino (PRD) ao Cartório do primeiro Registro de Imóveis de Porto Alegre, e ao seu titular, o registrador João Pedro Lamana Paiva. Após a homenagem, Lamana Paiva conversou com o colunista, e destacou que “vejo esta homenagem do parlamento gaúcho, como reconhecimento ao trabalho de um registador, e do serviço público.”

Lamana Paiva recordou sua larga experiência, lembrando que “eu acompanhei toda essa evolução: fui do manuscrito ao registro eletrônico, acompanhei a máquina de datilografia, o PC, e hoje a pandemia nos deixou uma grande lição: tivemos de evoluir vinte anos, fomos obrigados a entrar na área digital, e hoje somos referência no mundo na tecnologia e na digitalização, com o cuidado às pessoas e os bens”. Recordou que a enchente de 2024 trouxe outra lição de gestão:

“Ficamos 38 dias sem acessar a sede do cartório e, se não fossem as providencias de gestão tomadas, eu não poderia ter reaberto em uma coworking de 25 metros sete dias depois, prestando o mesmo serviço público que havia na sede de 600 metros”.

Câmara dos Deputados aprovou projeto que endurece pena para crimes hediondos. Adivinhe quem votou contra?

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (2) a subemenda substitutiva ao Projeto de Lei 1112/2023, em uma votação histórica contra a impunidade no Brasil. A medida estabelece que criminosos condenados por crimes hediondos, chefes de milícia e líderes de organizações criminosas só poderão progredir de regime após o cumprimento de 80% da pena — sem direito ao livramento condicional. A proposta teve 334 votos favoráveis e 65 contra.

O líder da oposição, deputado federal Luciano Zucco(PL), após conferir o placar de votos, informa à coluna quem votou contra:

“Entre eles, destacam-se PT, PSOL, AVANTE, REDE e PV, partidos que mais uma vez se posicionaram do lado oposto à justiça, à segurança pública e às vítimas da violência”, afirma.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2025-07-03