Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

"Também acabarei com a política governamental de tentar aplicar a raça e o gênero em cada aspecto das vidas", continuou Trump Foto: Reprodução "Também acabarei com a política governamental de tentar aplicar a raça e o gênero em cada aspecto das vidas", continuou Trump. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Durante seu discurso de posse nesta segunda-feira (20), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que seu governo reconhecerá “apenas dois gêneros” e prometeu extinguir programas voltados à diversidade.

“Também acabarei com a política governamental de tentar aplicar a raça e o gênero em cada aspecto das vidas pública e privada. A partir de hoje, a política do governo dos Estados Unidos é de que existem apenas dois gêneros: masculino e feminino”, disse o republicano.

Antes mesmo de tomar posse, no AmericaFest, uma conferência para jovens conservadores realizada em Phoenix em dezembro, o presidente já havia dito que pretendia “deter” o que descreveu como “loucura transgênero” logo que assumisse o mandato. Na ocasião, ele também declarou que irá “manter os homens fora dos esportes femininos”.

Entidades que defendem os direitos de pessoas trans reagiram negativamente à declaração. O grupo Advocates for Trans Equality, por exemplo, manifestou-se nas redes sociais: “Hoje é um dia difícil para a nossa comunidade. O novo governo atacou a vida de pessoas trans, a saúde e a dignidade […] Nos próximos meses, dar apoio e suporte para cada uma [das pessoas trans] será mais importante do que nunca”.

Donald Trump tomou posse nesta segunda-feira como o 47º presidente dos Estados Unidos, sucedendo ao democrata Joe Biden. A celebração do início do mandato do republicano levou centenas de apoiadores, políticos, embaixadores, líderes estrangeiros, celebridades e empresários norte-americanos ao Capitólio, sede do poder Legislativo, em Washington.

Ao lado do vice-presidente eleito, JD Vance, Trump fez o juramento para o cargo perante o chefe da Suprema Corte, John Roberts, ao meio-dia (horário de Washington, D.C., 14h em Brasília). Após a posse, o presidente fez seu discurso inaugural, demonstrando sua visão para o futuro do país. A fala do presidente foi feita no mesmo tom que marcou sua campanha eleitoral.

Na presença de quatro de seus antecessores – Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton – Trump disse que a era de ouro dos Estados Unidos começa agora. “A partir deste dia nosso país florescerá e será respeitado por todo mundo. Seremos invejados por todo mundo e não permitiremos que ninguém se aproveite da gente”.

O republicano também falou em restauração da América. “Colocarei a América em primeiro lugar. Nossa soberania será recuperada, nossa segurança, as balanças da justiça equilibrada. Nossa maior prioridade é criar uma nação orgulhosa, próspera e livre. A América em breve será maior, mais forte. Eu retorno com confiança e otimismo que estamos no início de uma era de muito sucesso nacional”.

A posse e o discurso de posse de Trump ocorreram na Rotunda do Capitólio, ou seja, do lado de dentro do prédio. A cerimônia aconteceu em um local fechado para proteger os apoiadores do republicano do frio, já que a capital norte-americana tem previsão de apenas -4º C como máxima e -13º C como mínima nesta segunda-feira. As informações são do portal de notícias Terra.

