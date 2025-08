Brasil Agredida pelo namorado ex-jogador de basquete com 61 socos é internada para primeira cirurgia de reconstrução “das áreas fraturadas”

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Igor Eduardo foi preso em flagrante após as agressões, ocorridas em Natal, e responderá por tentativa de feminicídio. Foto: Reprodução Igor Eduardo foi preso em flagrante após as agressões, ocorridas em Natal, e responderá por tentativa de feminicídio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Agredida com 61 socos pelo ex-jogador profissional de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, irá passar nesta sexta-feira (1º) por uma cirurgia de reconstrução facial. A informação foi divulgada pelo Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde ela está internada.

De acordo com os médicos, Juliana sofreu múltiplas fraturas no rosto em razão da violência do ataque. A cirurgia, chamada osteossíntese, busca restabelecer a estética e a funcionalidade da face, utilizando miniplacas e miniparafusos para fixar as estruturas ósseas afetadas.

O procedimento está marcado para as 8h e será conduzido por uma equipe multidisciplinar composta por cirurgiões-dentistas especializados em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial, além de anestesistas e profissionais de enfermagem. A paciente foi admitida no hospital na tarde de quinta-feira (31), após avaliação clínica.

“Ela está evoluindo de forma satisfatória, com hematoma e edema em regressão, ainda com algumas dores decorrentes das fraturas em terço médio e inferior da face, porém controladas com analgésicos comuns”, explicou o cirurgião-dentista Kerlison Paulino de Oliveira, que coordena a intervenção.

Segundo o médico, o tempo para a realização da cirurgia é um fator decisivo para a boa recuperação. “Nessas condições, os ossos se encaixam perfeitamente, possibilitando o melhor reparo ósseo e evitando deformidades e sequelas”, acrescentou Kerlison.

A previsão é que Juliana permaneça hospitalizada por mais dois dias após a cirurgia, para acompanhamento da evolução clínica e controle da dor. A paciente segue sob cuidados da equipe do Huol, que mantém o quadro sob observação constante.

O caso causou forte comoção nas redes sociais e voltou a levantar debates sobre a violência contra mulheres no Brasil. Igor Eduardo foi preso em flagrante após as agressões, ocorridas em Natal, e responderá por tentativa de feminicídio. A Justiça já determinou a conversão da prisão em preventiva.

O que é osteossíntese facial?

A osteossíntese é uma técnica cirúrgica utilizada para unir fragmentos de ossos fraturados, utilizando placas, parafusos ou fios metálicos. No caso de fraturas faciais, o procedimento é fundamental para restaurar a anatomia do rosto e garantir a funcionalidade de estruturas como mandíbula, maxilar e ossos da bochecha. Quando realizada precocemente, a cirurgia aumenta as chances de recuperação sem sequelas estéticas ou funcionais.

