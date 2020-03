Notícias Agricultores gaúchos atingidos pela estiagem devem receber bolsa-auxílio do governo federal

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Conforme o Ministério da Cidadania, o valor deve ser de R$ 1 mil. (Foto: EBC)

Os agricultores que trabalham para a sua subsistência e sofreram prejuízos com a falta de chuvas no Estado devem ser beneficiados com uma “bolsa-estiagem” no valor de R$ 1 mil pelo governo federal. A informação foi dada pelo titular do Ministério da Cidadania, Onyx Lorenzoni, durante encontro com uma comitiva gaúcha em Brasília. O benefício terá duração de três meses.

A demanda por esse tipo de auxílio é uma das oito reivindicações que constam no documento “Ações para a Estiagem”, entregue recentemente à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

Participaram do encontro o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, deputado Edson Brum, o presidente da Fetag (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul) Carlos Joel da Silva, a senadora Ana Amélia Lemos e os deputados estaduais Carlos Búrigo, Vilmar Lourenço e Frederico Antunes.

“O ministro Onyx nos garantiu que vai conseguir efetivar a bolsa-estiagem para os agricultores”, salientou o dirigente da Fetag. “Agora falta apenas a definição do modelo e como será o processo por meio do Ministério da Cidadania.”

O produtor rural Marcelo Alves Fortes também estava presente.

Outras presenças: o diretor de Cooperativismo da Secretaria de Agricultura Familiar Márcio Madalena, o deputado Vilmar Lourenço, o assessor do deputado Elton Weber, Alexandre Scheifler, e técnicos do Ministério da Agricultura.

Seguro agrícola

Brum e Carlos Joel integraram a primeira reunião técnica no Ministério da Agricultura, com a presença da ministra Tereza Cristina, que tratou sobre as formas de repactuação das dívidas agrícolas causadas pela seca. Ambos estiveram, ainda, em audiência com o secretário de Política Agrícola Eduardo Sampaio e o secretário nacional de Agricultura Familiar, Fernando Schwanke.

Na pauta, o aprofundamento das discussões sobre o seguro agrícola. Para o presidente da Fetag, o governo compreendeu que há necessidades de melhorias no processo. Além disso, mesmo os que estão assegurados vão ter dificuldades para se manter com os prejuízos desta safra.

Também foi abordado o programa “Pronaf Mais Alimentos”, que prevê a destinação de R$ 1,1 bilhão para o Rio Grande do Sul, pois os recursos não estão chegando aos agricultores. O secretário informou que em 20 dias deverá dar um retorno a respeito.

A agenda de Brum e Carlos Joel incluiu também a reunião com o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério da Agricultura, Pedro Arraes. Em pauta, a solicitação de reforço da assistência técnica e extensão rural no Estado.

“Cumprimos a missão com bastante êxito”, avaliaram. “Conseguimos entregar o documento à ministra sobre a seca na busca por melhorias e a partir dali se desencadeou diversas reuniões que permitiram que fossem detalhados item por item. Os encaminhamentos são bons e vamos continuar acompanhando junto com Fetag, Farsul e o deputado Alceu Moreira”.

(Marcello Campos)

