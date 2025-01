Brasil Ajuda ao RS fez Balneário Camboriú ficar sem itens de emergência para enfrentar alagamentos, diz prefeita

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Chuva em BC superou 100 mm em poucas horas. (Foto: Metsul/Fernando Oliveira)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, registrou em um dia quase todo o volume de chuvas esperado para o mês de janeiro inteiro. “Todos os esforços são para conter os estragos. Preciso de ajuda, estamos sem equipamentos, colchões… Isso tudo foi destinado ao Rio Grande do Sul “, contou a prefeita do município, Juliana Pavan.

Pavan revelou que estar sem itens básicos para os trabalhos, como galochas e colchões para abrigos.

Segundo ela, a gestão foi “pega de surpresa” com os alagamentos e todos os itens de emergência que a cidade possuía foram destinados ao Rio Grande do Sul, para auxiliar os afetados pela enchente do ano passado. “Estamos sem nada”, afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais.

Segundo o município, nas últimas 24 horas – entre 12h de quarta (15) e 12h dessa quinta – choveu 197,8 milímetros, quase a média esperada para todo o mês de janeiro, que era de 215 milímetros. Nessa manhã foi decretada situação de emergência.

A prefeitura de Camboriú anunciou a abertura de três abrigos para receber os desalojados. Juliana também pediu à população que só saia de casa se “realmente necessário”. Todos os bairros registram pontos de alagamento.

O município afirma que ao menos 14 unidades de educação foram atingidas. As atividades nos polos de férias foram suspensas e a sede da Secretaria de Educação ficou totalmente ilhada.

Outras cidades

Pelo menos cinco municípios do litoral de Santa Catarina decretaram situação de emergência por causa das chuvas fortes nessa quinta-feira (16), informou a Defesa Civil de Santa Catarina. Até as 18h18, o órgão havia contabilizado 80 pessoas desabrigadas.

Não há informações sobre feridos, mortos ou desaparecidos, mas vídeos divulgados ao longo do dia mostram a situação caótica nas regiões do Litoral Norte e da Grande Florianópolis. A capital de Santa Catarina, por exemplo, teve linhas de ônibus suspensas e voos cancelados. Em Balneário Camboriú, choveu em um dia quase todo o volume esperado para janeiro.

Só o Corpo de Bombeiros atendeu 234 ocorrências em 23 municípios, segundo boletim divulgado às 20h pela corporação. A maioria dos chamados vêm com relatos de veículos e pessoas ilhadas, além de quedas de árvores e muros.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um aviso geológico de risco para fluxo de detritos e deslizamentos entre essa quinta (16) e sexta-feira (17), devido às chuvas. O alerta é para as cidades ao longo da costa do Baixo Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Destacam-se os municípios:

• Itajaí;

• Balneário Camboriú;

• Itapema;

• Porto Belo e Camboriú na região do Baixo Vale do Itajaí;

• Florianópolis, Tijucas e Governador Celso Ramos na Grande Florianópolis.

Por volta das 16h, a Defesa Civil estadual mandou um alerta severo para o celular de todos os moradores do Estado. Ele alertava para chuva forte e persistente com raios, alagamentos e risco de enxurradas para as próximas três horas. Eles alertaram, ainda, pelo WhatsApp: “Fique no seu ponto de segurança. Não é hora de deslocamento. Precisamos da via liberada para nossas máquinas e veículos de socorro!“

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ajuda-ao-rs-fez-balneario-camboriu-ficar-sem-itens-de-emergencia-para-enfrentar-alagamentos-diz-prefeita/

Ajuda ao RS fez Balneário Camboriú ficar sem itens de emergência para enfrentar alagamentos, diz prefeita

2025-01-16