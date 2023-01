Cristiano Ronaldo está na Arábia Saudita para o seu novo ciclo como jogador. O atacante português desembarcou em Riade na noite desta segunda-feira (2), com a família. Ele vai ser apresentado nesta terça-feira (3) pelo Al Nassr, diante de 30 mil torcedores no Mrsool Park (Estádio Universitário Rei Saud), às 13h (de Brasília).

Nas redes sociais do clube, o craque deu uma breve mensagem à torcida: “Muito obrigado pelas boas-vindas. Vejo vocês amanhã!”, disse o português, de dentro do carro depois do desembarque.

O Al Nassr iniciou a venda de ingressos pela internet nesta segunda-feira no valor de 15 rials sauditas, o que dá aproximadamente 21 reais, para quem quiser prestigiar a apresentação. Todo o valor arrecadado será doado para a Ehsan, plataforma do governo do país desenvolvida para a caridade.

O desembarque do craque foi diante de um esquema de segurança no aeroporto da capital saudita. O jogador chegou acompanhado da esposa, Georgina Rodríguez, e dos seus cinco filhos. A família vai ficar hospedada em um hotel de luxo de Riade enquanto não tiver uma residência fixa.

A torcida da equipe saudita está ansiosa para ver o craque e faz fila para comprar camisas do Al Nassr com o nome do novo ídolo. A peça é vendida a cerca de 427 reais na loja oficial do clube.

O Al Nassr lidera a Liga Saudita com 26 pontos em 11 jogos e volta a campo na próxima quinta-feira (5), em casa, contra o Al Tai, às 12h (de Brasília). A expectativa é que Cristiano Ronaldo possa participar de alguns minutos da partida.

Contratação

O Al Nassr acertou a contratação de Cristiano Ronaldo com direito a ganhos na faixa de 200 milhões de euros (o equivalente a 1,1 bilhão de reais) por ano para o atacante português, o que o recoloca no topo do futebol mundial, à frente de Mbappé, antigo dono do posto. O valor engloba salários e rendimentos em acordos comerciais.

Vencedor cinco vezes da Bola de Ouro, CR7 completa 38 anos no próximo dia 5 de fevereiro. Pela primeira vez em mais de 20 anos de carreira, o craque vai atuar em um clube não europeu.