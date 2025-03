Grêmio Presidente do Grêmio diz que falta “jogador com casca” no elenco

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Alberto Guerra não descarta novas contratações Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Alberto Guerra não descarta novas contratações. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA) Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

Durante entrevista coletiva após a derrota do Grêmio para o Inter, por 2 a 0, no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, Alberto Guerra, presidente do Tricolor, foi perguntado sobre uma possível inferioridade da equipe em relação ao rival. Guerra declarou que o elenco precisa de jogadores que chamem mais a responsabilidade.

“Talvez falte um pouco de casca, falta alguém para chamar o jogo para si e possa dar uma certa tranquilidade para a (equipe). Não falta trabalho. Estamos acompanhando muito em cima o trabalho do Gustavo (Quinteros) e do Desábato, é um trabalho muito bom, não só deles, como de todo o departamento de futebol. Fizemos muito esforço para entregar muitas contratações solicitadas. E tem que seguir trabalhando porque sabemos que ali na frente vamos colher os resultados”, disse o presidente.

Guerra também foi perguntado se, para ele, há um arrependimento sobre as declarações feitas contra a arbitragem gaúcha. O presidente Alberto Guerra, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Augusto Peixoto serão julgados pelo STJD, além de Gustavo Quinteros, pela expulsão contra o Juventude.

“Tudo o que foi dito foi muito bem pensado, falo por mim. Depois da minha entrevista foram dadas outras entrevistas pelo pessoal do Juventude e pelo Inter, depois do jogo contra o Caxias. Tenho sido cobrado por não me posicionar depois (disso). O clima estava muito bélico, e a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse cargo”, afirmou.

Guerra diz que a janela de transferências não acabou para o Grêmio, que ainda busca reforços para a temporada.

“Ainda existe a possibilidade de trazer (outras contratações), a gente vem falando de outras peças, inclusive, não terminou aqui. O Grêmio não termina nesse momento as contratações, estamos sempre avaliando. Fizemos a opção por jogadores mais jovens, com a possibilidade de uma venda futura e saber onde investir. É (uma prioridade o Gaúcho), mas isso depende muito da análise técnica do nosso treinador. Vamos sentar durante a semana e tomar essa decisão do que fazer para esse jogo de quarta-feira na Copa do Brasil”, disse.

O técnico Gustavo Quinteros deve poupar jogadores na partida contra o Athletic (MG), nesta quarta-feira (12), pela Copa do Brasil, priorizando a final do Campeonato Gaúcho.

