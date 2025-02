Notícias Davi Alcolumbre disse que é favorável à “transparência total” e que houve “exageros” no orçamento

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Articulador experiente, o político recebeu ligações tanto do presidente Lula quanto de Jair Bolsonaro após a eleição. (Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal)

Após ser eleito para voltar ao comando do Senado, Davi Alcolumbre disse em entrevista que é “100% favorável à transparência total do orçamento”. Ele também fez uma mea culpa e falou sobre a transparência das emendas parlamentares:

“Concretamente, estou falando que houve exageros. Temos que buscar um caminho. A conciliação não dará em apontar o dedo. A conciliação se dará entre os poderes em buscar uma solução. Temos que sentar com todos os atores envolvidos e buscar o melhor critério que existe no mundo de transparência e recursos públicos. A gente coloca primeiro as emendas, em seguida coloca obras discricionárias, depois obras do PAC, e então a gente vai poder dar transparência em tudo”.

O senador defendeu o uso de emendas pelos parlamentares, e disse que muitas vezes elas garantem o desenvolvimento de cidades brasileiras, com a construção de hospitais, escolas e estradas.

“Tenho a convicção e clareza que precisamos fazer uma mea culpa e precisamos dar toda a transparência devida aos recursos federais, o que não pode, como você [Octavio Guedes] disse, é uma criminalização exagerada daqueles que não participaram do processo licitatório”.

Café com Lula

Considerado um articulador experiente, Alcolumbre recebeu ligações tanto do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro após a eleição desse sábado.

Ele contou que Lula o convidou para um café nesta segunda-feira (3), e desejou sucesso e êxito na missão. Bolsonaro também desejou sucesso e disse que espera que ele possa liderar com altivez e independência.

Alcolumbre recebeu 73 dos 81 votos de senadores. Em 2019, quando se elegeu pela 1ª vez, foram 42 votos. “Uma votação expressiva é o caminho que temos para unir e pacificar o Congresso. Minha gratidão a todos os partidos políticos e senadores, de diferentes ideologias partidárias”, disse o presidente eleito.

Anistia

A respeito do projeto de anistia aos envolvidos nos ataque à Brasília no 8 de Janeiro, o novo presidente do Senado afirmou que não será isso que pacificará o Brasil.

“Temos que nos dedicar a agenda que possa promover a pacificação do brasil. Esse assunto [anistia] não vai pacificar o Brasil. Se nós continuarmos trazendo à tona assuntos que trazem a discórdia em vez da concórdia, nós vamos passar nos corredores do Senado Federal e ver os senadores de diferentes partidos agredindo uns aos outros”.

Haddad

Alcolumbre também defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que ele está dando “o máximo de si”.

“Tenho uma excelente relação com o ministro Haddad. É até uma oportunidade, sem ser advogado do ministro Haddad, mas de perceber que ele está dando o máximo de si para tentar ajudar na agenda econômica do Brasil. Infelizmente a gente tem disputas partidárias e políticas que acabam entrando em outra esfera e acabam tentando desconstruir a figura de um homem público que está dando o máximo de si”.

