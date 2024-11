Rio Grande do Sul Aldeias Infantis SOS apresenta nova fase de ação humanitária no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Durante 12 meses cerca de 240 famílias serão acompanhadas pela Organização no processo de reestruturação pós-enchentes Foto: Divulgação Durante 12 meses cerca de 240 famílias serão acompanhadas pela Organização no processo de reestruturação pós-enchentes Foto: Divulgação

A catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024 exigiu ações de emergência para dar suporte às milhares de pessoas impactadas. Desde então, a Aldeias Infantis SOS, Organização que lidera o maior movimento de cuidado do mundo, está mobilizada e garantiu a entrega de mais de 105 toneladas de suprimentos de primeira necessidade, como colchões, cobertores, cestas básicas, itens de higiene e limpeza, que beneficiou mais de 14,9 mil pessoas.

Agora, este trabalho entra numa nova etapa, que será apresentada no próximo dia 7 de novembro, às 10h, na unidade da Aldeias Infantis SOS em Porto Alegre, (Av. João Elustondo Filho, 100), no bairro Sarandi, em Porto Alegre, local que também foi gravemente atingido pelas enchentes em maio. Durante o evento, serão detalhadas as iniciativas de apoio e algumas famílias, que já são acompanhadas pela Organização, concederão depoimentos.

Mesmo com o apoio emergencial nos primeiros meses, a retomada na vida destas famílias exige a continuidade do acompanhamento especializado oferecido pela Aldeias Infantis SOS, que desde 1967 iniciou suas atividades no Brasil, sendo a primeira unidade na capital gaúcha.

Na nova fase da ação humanitária, cerca de 240 famílias residentes na zona norte de Porto Alegre serão acompanhadas por 12 meses. “Nossas equipes técnicas, formadas por psicólogos, assistentes sociais, assistentes de desenvolvimento familiar e comunitário, darão suporte emocional, orientação social e promoverão acompanhamento sistemático das famílias durante o processo de reestruturação”, explica Enéas Palmeira, gestor de território do Rio Grande do Sul.

O gestor complementa que a ajuda ao estado gaúcho não pode parar e destaca a continuidade das atividades. “Nós, da Aldeias Infantis SOS, continuaremos aqui, apoiando as famílias e convidamos a todos a seguirem engajados e juntos pela reconstrução do RS”, destaca Eneas.

Saiba como ajudar em http://juntospelors.org.br/

Outro destaque que será apresentado no dia 7 de novembro é uma Exposição Fotográfica, que será itinerante e reúne imagens captadas pelas equipes das Aldeias Infantis SOS nas primeiras semanas da ação de emergência.

O lançamento da ação humanitária no Rio Grande do Sul é bastante simbólico para a Organização, uma vez que a primeira unidade da Aldeias Infantis SOS no Brasil, há mais de cinco décadas, está localizada na Capital gaúcha.

