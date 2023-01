Celebridades Alec Baldwin e responsável por arma serão julgados por morte no set de “Rust”

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Baldwin disparou durante um ensaio no set do filme de faroeste em outubro de 2021. Foto: Reprodução/Instagram Baldwin disparou durante um ensaio no set do filme de faroeste em outubro de 2021. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A promotoria do Estado do Novo México anunciou que vai acusar formalmente o ator Alec Baldwin por ter matado a diretora Halyna Hutchins no set de filmagem de “Rust”. Ele responderá por homicídio culposo (sem intenção de matar).

A informação da abertura dos processos criminais foi anunciada nesta quinta-feira (19). Além do ator, Hannah Gutierrez-Reed, responsável pelas armas no set, também vai responder na Justiça.

“Depois de uma análise completa das evidências e das leis do estado do Novo México, determinei que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipe de filmagem de ‘Rust’”, disse a primeira promotora judicial do Novo México, Mary Carmack-Altwies.

O primeiro assistente de direção do filme, Dave Halls, pessoa que entregou a arma a Baldwin, concordou em se declarar culpado de uso negligente de uma arma letal.

Além de Halyna, o diretor Joel Souza também ficou ferido quando Baldwin disparou durante um ensaio no set do filme de faroeste em outubro de 2021. A arma estava carregada com munição real e não cenográfica.

Segundo a promotora, o ator tinha o dever de garantir que a arma e as balas fossem devidamente verificadas e que ele nunca deveria ter apontado para ninguém.

“Você não deve apontar uma arma para alguém que não está disposto a atirar”, disse a promotora Carmack-Altwies, em entrevista. “Isso vai para os padrões básicos de segurança.”

Baldwin negou a responsabilidade pela morte de Hutchins ao dizer que foi informado de que a arma estava “fria”, um termo da indústria que significa que é seguro de usar.

Relembre o caso

A diretora de fotografia Halyna Hutchins foi morta e o diretor Joel Souza foi ferido quando uma arma que Baldwin estava usando durante um ensaio em outubro de 2021 disparou uma bala real. O filme estava sendo filmado no Bonanza Creek Ranch, nos arredores de Santa Fé, Novo México.

O ator de “30 Rock” e “Saturday Night Live”, que também atuou como produtor em “Rust”, negou a responsabilidade pelo tiroteio.

Um teste forense do FBI do revólver de ação única que Baldwin estava usando descobriu que ele “funcionava normalmente” e não disparava sem que o gatilho fosse puxado.

O Escritório do Investigador Médico do Novo México considerou o tiroteio um acidente, dizendo que a arma não parecia ter sido carregada deliberadamente com uma munição real. As autoridades têm tentado determinar como uma bala real chegou ao set de filmagem.

