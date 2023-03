Saúde Além de Elon Musk, saiba quem são as celebridades que usam Ozempic para emagrecer

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Elon Musk perdeu cerca de 13,6 kg enquanto tomava o medicamento. (Foto: Reprodução)

No último domingo, o comediante e apresentador novaiorquino Jimmy Kimmel provocou gargalhadas na plateia e nos telespectadores do Oscar ao fazer piada com o fato da febre do uso do Ozempic e outros remédios para emagrecer por celebridades de Hollywood.

O apresentador apontou para a plateia e disse: “Todo mundo parece tão bonito. Quando olho em volta desta sala, não posso deixar de me perguntar: ‘Ozempic é certo para mim’?’”

Ozempic é o nome comercial da semaglutida, medicamento da Novo Nordisk desenvolvido para diabetes. Entretanto, como o composto funciona suprimindo o apetite, ele se transformou em uma solução rápida para a perda de peso. Outro queridinho dos artistas é o Wegovy. Também fabricado pela Novo Nordisk, ele é composto por semaglutida. Mas ao contrário do Ozempic, sua indicação em bula é para obesidade, em uma dosagem diferente.

De qualquer forma, muitas pessoas sem diabetes ou obesidade tem recorrido a essas drogas como forma de perder peso rapidamente. No entanto, são poucas as pessoas que publicamente admitem fazer isso.

O bilionário Elon Musk disse publicamente que o Ozempic o deixou “em forma, definido e saudável”. O CEO da Tesla e dono do Twitter, disse que perdeu cerca de 13,6 kg enquanto tomava o medicamento. A revelação ocorreu quando um fã perguntou qual era o segredo de sua nova aparência esbelta. “Jejum”, disse Musk, antes de acrescentar: “E Wegovy”.

Ele também disse que sua transformação ocorreu devido à combinação “Jejum + Ozempic/Wegovy + sem comida saborosa para mim”. Ele ainda contou que sua jornada para perder peso começou depois que ele viu imagens nada lisonjeiras de si mesmo em um iate.

Outras celebridades que admitiram publicamente terem usado algum medicamento à base de semaglutida para emagrecer foram a modelo plus size e estrela do TikTok Remi Bader e a comediante Chelsea Handler.

Ao contrário de Musk, Baber conta que recebeu a prescrição para tomar Ozempic quando se tornou pré-diabética. Vale lembrar que a indicação do medicamento é justamente para o controle do diabetes. Ela emagreceu enquanto estava tomando o medicamento, mas disse que, quando parou, recuperou o dobro do peso que havia perdido.

“Minha compulsão piorou muito, então eu meio que culpo Ozempic. Ganhei o dobro do peso depois”, disse ela ao podcast Not Skinny but Not Fat, em janeiro.

Já a comediante Chelsea Handler revelou que recebeu a prescrição do medicamento para ajudar a combater o envelhecimento, sem saber do que se tratava. Ela disse que perdeu alguns quilos, mas que parou de usar o remédio assim que descobriu que se tratava de um medicamento para diabetes.

Desde que o efeito emagrecedor do Ozempic ganhou popularidade, ele está em falta em muitos países. Os Estados Unidos foram um dos primeiros a relatar o problema. Mas a Novo Nordisk já afirmou que a escassez é global e afeta até o mesmo o Brasil neste primeiro semestre. A previsão é que distribuição do produto se normalize no segundo semestre deste ano.

Há rumores de que outros artistas, como as irmãs Khloe e Kim Kardashian e a atriz Kyle Richards, estrela de Real Housewives of Beverly Hills, também teriam usado o Ozempic ou o Wegovy para diminuir a silhueta. Mas nenhuma delas admitiu tê-lo feito.

