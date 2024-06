Esporte Alemanha goleia Escócia por 5 a 1 na abertura da Eurocopa

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

As donas da casa marcaram com Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug e Emre Can. Foto: DFB/Philipp Reinhard As donas da casa marcaram com Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug e Emre Can. (Foto: DFB/Philipp Reinhard) Foto: DFB/Philipp Reinhard

Uma das favoritas ao título da Eurocopa 2024, a Alemanha goleou a Escócia por 5 a 1, nesta sexta-feira (14), na Allianz Arena, em Munique, na partida de abertura da competição.

As donas da casa marcaram com Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug e Emre Can, que somaram os primeiros três pontos no grupo A, que ainda conta com Hungria e Suiça. O zagueiro alemão Rüdiger fez contra para os escoceses.

Maior campeã da Euro, ao lado da Espanha, o time agora comandado por Julian Nagelsmann conta com o apoio de sua torcida para acabar com um longo jejum de dez ano sem título, que dura desde a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Por outro lado, a Escócia tenta um feito inédito: avançar da primeira fase do torneio. Só que para isso terá que reagir em seus próximos compromissos.

É verdade que a expulsão de Porteous no final da primeira etapa contribuiu para a goleada na estreia. Mas a Alemanha entrou em campo disposta a dar uma resposta para o seu torcedor diante da má fase recente. Eliminados na fase de grupos das últimas duas Copas do Mundo e com uma modesta campanha de oitavas da Euro de 2021, a seleção anfitriã fez um 1º tempo perfeito, tanto que foi para o intervalo vencendo por 3 a 0.

Com 10 minutos de jogo, após inversão de jogo de Tony Kross, Kimmich rolou para Wirtz chutar no cantinho e inaugurar o marcador. O segundo veio oito minutos depois. Desta vez, Havertz tocou para Musiala anotar um belo gol em Munique. Sem dar qualquer chance de reação ao adversário, a Alemanha trocou passes e seguiu em cima pressionando.

Até que aos 43, o capitão Gündogan sofre dura entrada de Porteous na área. O árbitro não só marcou pênalti, como também expulsou o zagueiro escocês. Havertz converteu com categoria para ampliar o placar para os alemães.

Com um a mais, a equipe de Julian Nagelsmann voltou para o 2º tempo assim como encerrou a primeira etapa: criando boas chances contra os escoceses que sequer conseguiram ficar com a bola nos pés.

De tanto pressionar, Füllkrug aproveitou a sobra dentro da área e mandou um chute forte, no ângulo, aos 22. O próprio atacante do Dortmund chegou a fazer o quinto, mas teve seu gol anulado por impedimento.

Nos acréscimos, Rüdiger acabou mandando contra o próprio patrimônio para descontar para a Escócia. Só que no apagar das luzes, Emre Can, que tinha entrado da segunda etapa, acertou um chutaço de fora da área para fechar o placar.

