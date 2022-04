Mundo Alemanha prende membros de grupo extremista contrário às medidas anti-Covid que planejava atacar o ministro da Saúde

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Rede reúne cerca de 70 pessoas, se autodenomina 'Patriotas Unidos' e visava a destruição do 'sistema democrático alemão'. (Foto: Divulgação)

A Alemanha prendeu quatro membros de um grupo extremista contrário às medidas de controle da pandemia de Covid-19 que planejava “ataques a políticos personalidades”, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (14).

Segundo a agência de notícias France Presse, que cita fontes ligadas ao governo alemão, entre os alvos do grupo estava o político social-democrata Karl Lauterbach, ministro da Saúde.

Em nota, a Justiça da Alemanha afirmou que os quatro detidos planejavam ataques violentos e sequestros de personalidades.

‘Patriotas Unidos’

A rede, que reúne cerca de 70 pessoas, se autodenomina “Patriotas Unidos” e visava a destruição do “sistema democrático alemão”, informou a polícia e o Ministério Público em um comunicado.

Roger Lewentz, ministro do Interior do estado da Renânia-Palatinado disse que os membros falavam entre si sobre a possibilidade de instaurar uma nova forma de governo.

“[Defendiam] a derrubada da ordem democrática e a instauração de um novo governo”, disse Lewentz. “Falavam também sobre declarações segundo as quais [o presidente russo, Vladimir] Putin deveria ter sucesso aqui na Alemanha para permitir o advento de um novo sistema.”

Ainda de acordo com a investigação, os suspeitos teriam planejado um ataque à rede elétrica para causar apagões em todo o território, o que teria criado, segundo eles, “as bases para uma guerra civil”.

Apreensões

Durante uma operação na quarta-feira, a polícia apreendeu armas de fogo, munições, barras de ouro e moedas de prata e dinheiro no valor de 10.000 euros (cerca de R$ 51 mil).

Os agentes também encontraram documentos detalhando os planos do grupo e certificados falsos de vacinação contra o coronavírus. Os detidos têm entre 41 e 55 anos.

“Vamos lutar contra os inimigos da nossa democracia com todos os meios do Estado de direito”, prometeu o chanceler Olaf Scholz no Twitter.

A Alemanha se encontra em estado de alerta contra o terrorismo extremista desde o assassinato, em junho de 2019, por um militante neonazista, de um deputado do partido conservador.

Iate

A Polícia Federal da Alemanha anunciou nesta quinta-feira (14) que apreendeu o maior iate do mundo. Segundo a autoridade policial alemã, “extensas investigações” indicaram que a embarcação é de propriedade da família do oligarca russo Alisher Usmanov.

O Dilbar de US$ 600 milhões (o equivalente, hoje, a cerca de R$ 2,8 bilhões), informou o The Guardian, foi apreendido após semanas de um meticuloso trabalho de investigação financeira que expôs a verdadeira propriedade do iate, apesar de uma complexa rede de ocultação via offshore.

A embarcação tem bandeira nas Ilhas Cayman e é registrada em uma holding em Malta.

